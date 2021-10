Essener Autor stellt in neuem Buch Trinkhallen der Stadt vor

Essen-Rüttenscheid. Der Essener Buchhändler Sebastian Schmitz hat die Trinkhallen im Stadtgebiet aufgesucht und ein Buch verfasst. Was nun die Leser erwartet.

Buchhändler Sebastian Schmitz aus Essen-Holsterhausen hatte sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Er wollte möglichst alle Trinkhallen im Stadtgebiet aufsuchen, um sie in einem Buch vorzustellen.

hatte sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Er wollte möglichst alle Trinkhallen im Stadtgebiet aufsuchen, um sie in einem Buch vorzustellen. Monatelang hat er viel freie Zeit geopfert, um die Buden nach und nach abzuklappern. Nun liegt der Band vor und enthält neben vielen Fotos auch eine Reihe von Anekdoten aus den Stadtteilen.

nach und nach abzuklappern. Nun liegt der Band vor und enthält neben vielen Fotos auch eine Reihe von Anekdoten aus den Stadtteilen. Denn Trinkhallen dienen nicht nur der Versorgung, sondern auch als Treffpunkt, hat Schmitz immer wieder erfahren. Und die Kioske haben auch einen starken Wandel durchlebt.

Sebastian Schmitz betreibt eine Buchhandlung in Holsterhausen. Die Auswahl der „Insel der Bücher“ mit vielen Romanen und Krimis hat er jetzt um ein eigenes Buch erweitert. „Trinken. Stadt. Essen“ heißt der Titel. Der Band bietet einen Überblick über Trinkhallen im Stadtgebiet und enthält neben Fotos auch eine Reihe von Anekdoten aus den Stadtteilen. Dafür ist der Essener durch die ganze Stadt getingelt und hat jede Menge Kioske besucht – mit Fahrrad, Kamera, Stift und Block.

Besuch an der Bude gleich nebenan gab den Anstoß für das Buch

Als die Corona-Pandemie das öffentliche Leben lahmlegt, ergeht es Sebastian Schmitz wie wohl allen Leuten im Lockdown. Er überlegt, wie er seine freie Zeit jetzt am besten nutzen kann. Die zündende Idee hat er, als er eines Abends zu der Bude geht, die sich bei ihm in Holsterhausen gleich um die Ecke befindet.

Da habe sich für ihn einmal mehr gezeigt, dass die Leute aus dem Quartier nicht nur dorthin kommen, um noch Zeitschriften, Getränke oder Tabak zu holen, sondern vor allem, um einen Plausch zu halten – in den Lockdown-Monaten mehr denn je. Da fasst Sebastian Schmitz den Entschluss, noch mehr Kioske kennenzulernen und hat auch schon das Buchprojekt im Sinn. „Als Hommage an die Trinkhallenkultur.“

Der Kiosk an der Frohnhauser Straße 337 gehört zu denen, die Sebastian Schmitz aufgesucht hat. Foto: Sebastian Schmitz

Er beginnt nun, Touren durch das Stadtgebiet zu planen und schwingt sich auf sein Rad. Nach und nach klappert er die Buden ab, meist sind es mehrere an einem Tag, die er aufsucht. In Fulerum findet Schmitz zum Beispiel einen Kiosk, der „Mampf-Fred“ heißt und erfährt, dass diese Bude schon seit über 100 Jahren existiert. In früheren Zeiten habe hier die Straßenbahn direkt vor der Tür gehalten und vor langer Zeit seien hier sogar Pferde getränkt wurden, als sie noch zum Transport von Kohle im Einsatz waren.

Dürfte diese Trinkhalle zu den ältesten in Essen zählen, gehört der Kiosk Divanli an der Holsterhauser Straße zu den jüngsten. Zugleich ist der Standort ein DHL-Paketshop. In heutiger Zeit nehmen immer häufiger Kioske solche Dienstleistungen mit in ihr Angebot auf, wie Schmitz auf seinen Touren erfahren hat.

In vielen Vierteln ist der Kiosk ein sehr beliebter Treffpunkt

Zeit nimmt er sich, um mit den Menschen hinter dem Schaufenster mit Bonbons und Flaschen zu sprechen und ebenso gern unterhält er sich natürlich mit denen, die den Kiosk aufsuchen. „Die Menschen reden über die alltäglichen Dinge, was sie bewegt oder gehört haben.“ Ein bisschen Klatsch darf es auch ruhig sein, „wer bei wem ausgezogen ist, in welchen Familien es gerade Stress gibt“, erzählt Schmitz. Bei den Besuchen fühlt er sich immer wieder darin bestätigt, dass die Buden eine soziale Funktion erfüllen und als Treffpunkt dienen. „Die Leute trinken einen Kaffee, wollen rauskommen und mit anderen plaudern.“ Manchmal ist Schmitz nur stiller Beobachter, manchmal bietet sich auch die Gelegenheit, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, bevor er wieder auf den Sattel steigt.

Süßigkeiten gehören schon fast traditionell zum Angebot der Kioske. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Während Sebastian Schmitz auf seinen Fahrten noch darüber nachdenkt, dass viele Buden vollkommen namenlos daherkommen, entdeckt er in Freisenbruch „Bömsken und Bier“. Da habe der Betreiber wohl kurz und knapp zusammengefasst, mit was die Buden hauptsächlich in Verbindung gebracht werden, so Schmitz. Der Kiosk lade im Übrigen mit einer eigenen Veranda seine Kunden zum Verweilen ein.

Die Fahrten des Verfassers entwickeln sich im Laufe der Wochen und Monate aber nicht nur als eine Tour, um Trinkhallen zu finden, er habe auch viele Straßenzüge und Viertel entdeckt, in denen er noch nie gewesen ist. „Dabei habe ich immer gedacht, ich kenne Essen.“ Sein Buch versteht er schließlich auch als eine Einladung an die Leser, die Strecken selbst einmal abzufahren.

In dem Buch sind Trinkhallen nach den Stadtteilen aufgelistet

Trinkhallensammlung auf 156 Seiten Das Buch heißt „Trinken. Stadt. Essen – Trinkhallenkultur für Kenner und Verehrerinnen“, hat 156 Seiten und ist im September 2021 im Hummelshain Verlag erschienen. Es kostet 14,80€. Erhältlich ist es beim Verlag und im Buchhandel. Die ISBN lautet: 978-3-943322-34-7. Die Buchhandlung „Insel der Bücher“ befindet sich in Holsterhausen an der Gemarkenstraße 65. Infos: www.inselderbuecher.de oder bei Facebook unter gleichem Namen. Am 12. November liest Sigi Domke aus seinem Buch „Die Kühlschrank-Verschwörung“. Er ist als Autor für Herbert Knebel, das Theater Freudenhaus und das Stratmanns-Theater in Essen bekannt. Oberbürgermeister Thomas Kufen nennt das Buch eine „gemischte Tüte voller Vielfalt der bis heute lebendigen Trinkhallenszene“.

Er selbst hat am Ende mehrere hundert Kilometer auf dem Tacho und 80 Trinkhallen auf der Liste. Sie sind im Buch nach Stadtteil und Adresse geordnet – von Altendorf bis Werden. Zudem erfährt man, wo es den billigsten Kaffee gibt und was Buden mit dem Bergbau zu tun haben. Deren Entstehen und Entwicklung lasse sich, so Schmitz, wie folgt zusammenfassen: Mit den Zechen entstanden auch schon bald die Trinkhallen, um die Bergleute zunächst vor allem mit Wasser zu versorgen. Schon bald sei auch Bier hinzugekommen. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte sei dann das Sortiment um Spirituosen, Süßigkeiten, Zeitungen und allerlei Lebensmittel erweitert worden. Manche Kioske haben sich auch durchaus zum Nahversorger im Wohnquartier gemausert.

Der 43-jährige Autor war 20 Jahre als Flugbegleiter rund um den Globus unterwegs, als er den Buchhandel in Holsterhausen übernahm. Die Erinnerungen an diese Zeit hat er in seinem Erstlingswerk „Briefkästen in aller Welt“ festgehalten. Trinkhallen, mit denen er sich jetzt befasst hat, die gebe es zwar auch in manchen anderen Städten, berichtet Schmitz, beispielsweise in Köln und Berlin. Doch für das Ruhrgebiet seien sie typisch und „haben hier nun mal eine besondere Tradition“.

Dem Kiosk in seiner unmittelbaren Nachbarschaft wird er aber auf alle Fälle die Treue halten. Das liegt nicht nur an dem Namen „anner Bude“, der zum Ruhrgebiet passe, sondern auch am Kaffee. Mit 95 Cent pro Tasse sei er zum einen preiswert, zum anderen - und das zähle besonders: „Der schmeckt.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen