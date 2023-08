Essener Auto-Attacke: Junger Polizist ist außer Lebensgefahr

Essen. Der Beamte und Familienvater, der seit einer Autoattacke in Borbeck mit dem Tod rang, ist ansprechbar. Polizei Essen veröffentlicht neue Infos.

Eineinhalb Monate nach der lebensgefährlichen Autoattacke eines 39-Jährigen auf einen jungen Polizisten und Familienvater in Borbeck hat das Essener Präsidium am Montag eine erfreuliche Nachricht veröffentlicht: „Marcel ist wach und ansprechbar.

Er wird weiterhin intensivmedizinisch behandelt, befindet sich aber nicht mehr in Lebensgefahr“, berichtete Polizeisprecher Matthias Werk.

Polizei Essen erhält noch immer Genesungswünsche

Auch sechs Wochen nach der Tat bekomme die Polizei Essen immer noch Solidaritätsbekundungen und Genesungswünsche der Bevölkerung für ihren Kollegen. Da es ebenso viele Nachfragen zu dem Gesundheitszustand des Beamten gebe, habe man sich zu der aktuellen Information entschlossen. „Die Anteilnahme in der Bevölkerung hat uns tief bewegt“, sagte Werk.

Am 26. Juni war der 39-Jähriger mit einem Renault Megane vor einer Verkehrskontrolle in Borbeck geflüchtet. Nachdem er in eine Sackgasse abgebogen war, wendete er, fuhr den Polizeibeamten an, schleifte ihn mit sich und flüchtete. Ein Notarzt brachte den lebensgefährlich verletzten Polizisten in ein Krankenhaus. Der 39-Jährige konnte kurz darauf festgenommen werden. Er sitzt wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

