Essener aus dem Westviertel träumt von Olympia

Essen-Westviertel. In Jordanien bereitet sich der Essener Taekwondo-Kämpfer Mohamed Omeirat auf die Weltcup-Saison vor. Wie sich das mit dem Ramadan verträgt.

Ostern ist vorbei, das heißt für viele: Die Fastenzeit ist um. Doch längst nicht für alle: Am 23. März hat der Ramadan begonnen, jener Monat, in dem Musliminnen und Muslime tagsüber fasten. Nicht zu essen und vor allem nichts zu trinken, kann sich ein Spitzensportler aber kaum erlauben. Oder doch? Wir haben bei Mohamed Omeirat nachgefragt. Der Essener hat sich gerade mit der deutschen Taekwondo-Nationalmannschaft auf den Weg nach Jordanien gemacht, um sich intensiv auf die bevorstehenden Wettkämpfe vorzubereiten.

Es ist eine aufregende Zeit für den 22-jährigen Studenten aus dem Westviertel: Zum ersten Mal in seinem Leben besucht er ein Land außerhalb Europas. „Wir fliegen in die Hauptstadt Amman“, freut er sich auf die kommenden zwölf Tage. „Ich möchte gerne das Land, die Menschen, die Kultur kennenlernen.“ Doch vor allem steht natürlich eines an: die Vorbereitung auf die Saison. Omeirat nimmt an einem internationalen Trainingslager teil, mit ernst zu nehmenden Sparring-Partnern aus der Weltspitze. Das Olympiateam von Jordanien – das wohl derzeit weltbeste – wird da sein, das Team von Brasilien ebenfalls. „Wir werden zusammen mit ihnen trainieren, auch einige Testmatches machen.“ Denn es stehen „gefühlt im Wochentakt“ Weltcup-Turniere an, unter anderem in Bosnien und Spanien.

Einen eng getakteten Zeitplan ist Omeirat gewohnt, immerhin ist er nicht nur Spitzenathlet in einer olympischen Sportart, sondern auch Student der Wirtschaftsinformatik in Mülheim. Das heißt: morgens früh aufstehen – so viel zum „Studentenleben“ – und trainieren, dann lernen, trainieren, lernen, trainieren, schlafen. „Das ist mein Leben im Moment“, sagt er, „und es macht unheimlich Spaß.“

Sein Traum ist Olympia 2024 in Paris: Mohamed Omeirat. Foto: Schacht 11

Über Fußball zum Deutschen Meister im Taekwondo

Dass Omeirat zum Taekwondo kam, war eher ein Zufall. „Ich hatte überhaupt keinen Bezug zum Kampfsport“, erinnert er sich. „Das war für mich alles wie Karate: Holz kaputtschlagen. Das fand ich uncool. Ich stand auf Fußball.“ Stattdessen kickte er also beim ESC Preußen und war, so sagt er selbst, „gar nicht schlecht“. Doch genau gegenüber vom Trainingsgelände, da gab es Taekwondo. „Viele von meinen Freunden und Nachbarn gingen dahin und sagten: Komm doch mit. Also habe ich mal mittrainiert.“

Ein bisschen dicklich sei er als Kind gewesen, aber recht beweglich. Schnell kamen die ersten Wettkämpfe, und Omeirat wurde sogar Landesmeister. „Die kleinen Turniere habe ich immer gewonnen. Schließlich wurde es immer professioneller, und auf einmal war ich in diesem Sport gefangen. Mit 16 war ich plötzlich sogar Deutscher Meister.“

Essener ist auf der Suche nach Sponsoren

Das war auch der Moment, als der Bundestrainer Marco Scheiterbauer zum ersten Mal auf ihn zukam und zu einem zweiwöchigen Trainingslager an den Olympiastützpunkt nach Nürnberg einlud. Eigentlich trainiert der Student mit seinem Heimtrainer Levent Tuncat bei seinem Duisburger Verein LT Sports und mittlerweile auch am Stützpunkt in Düsseldorf. Ein Sport, der zeitintensiv ist – und nicht gerade billig. „Wenn ich mit der Nationalmannschaft unterwegs bin, dann übernehmen die die Kosten“, erklärt er. „Wenn ich für meinen Heimatverein zu Wettkämpfen fahre, muss ich alles selbst bezahlen.“ Die Sporthilfe unterstützt ihn zwar – genug ist das nicht. „Ich schreibe viele E-Mails an Unternehmen, die sich im Sport engagieren.“ Omeirat ist auf der Suche nach Sponsoren. In einer Sportart wie Taekwondo, die nur selten im Fernsehen gezeigt wird, ist das nicht einfach.

Sein bisher größter Erfolg: 2022 wurde Mohamed Omeirat (Mitte) in Weißenburg Deutscher Meister im Taekwondo in der olympischen Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm. Foto: LT Sports

Schwierig war auch der Weg in die deutsche Spitze in den vergangenen Jahren. Omeirat kam aus einer Verletzung: „Beim Taekwondo steht man oft auf einem Bein. Ich habe gekickt, dabei hat sich mein Becken verschoben, und ich habe mir einen Wirbel im Rücken angerissen.“ Als er aus der Reha kam und wieder mit dem Training begann, schlitterte er direkt in die Corona-Zeit. „Ich habe fast drei Jahre lang keine Wettkämpfe bestritten.“

2022 ging es wieder los – und auf Anhieb wurde Omeirat in der Klasse bis 68 Kilo Deutscher Meister. Jetzt liegt der Fokus auf den internationalen Wettkämpfen, um auch in der Weltrangliste nach oben zu klettern. Denn nur die ersten 15 qualifizieren sich direkt für die Olympiade 2024 in Paris – das große Ziel vom Omeirat. In den kommenden Monaten stehen zudem weitere Meisterschaften an: Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, European Games und die Studenten-Weltmeisterschaft in China.

Deutsche Mannschaft ist im Trainingslager in Jordanien

Nun also, als Einstieg in die Saison, das Trainingslager in Jordanien. Wie sieht es also aus mit dem Fasten im Ramadan? „Es fällt mir eigentlich gar nicht so schwer, denn ich muss sowieso immer auf mein Gewicht achten und vor wichtigen Turnieren ein paar Kilo abnehmen“, erklärt Omeirat. „Dann habe ich auch einen leeren Magen, muss noch zehn T-Shirts anziehen, um zu schwitzen, und laufen gehen. Wenn ich dagegen vor dem Training esse, dann geht es mir gar nicht so gut, dann ist meine Leistung gleich deutlich schlechter.“

Andererseits gibt es da einen Ernährungs- und einen Trainingsplan, den die Trainer vorgeben, und die er möglichst einhalten muss. Drei bis vier Liter Flüssigkeit muss er pro Tag zu sich nehmen, außerdem Vitamine. „Das kann ich aber abends beim Fastenbrechen kompensieren“, erklärt er. Also nachmittags trainieren, abends Fastenbrechen. „Danach verbringen wir den Abend in der Moschee, dann gehe ich nochmal in den Kraftraum. Im Ramadan mache ich nur wenig Konditionstraining, da geht es mehr um Maximalkraft.“ Eine Herausforderung bleibt das Fasten jedoch auf jeden Fall, immerhin liegen die Temperaturen in Jordanien derzeit bei fast 30 Grad. Andererseits hilft der Ramadan dann vielleicht doch irgendwie: „Ich bin in dieser Zeit sogar stärker, fokussierter.“

In zwei Monaten wird Bundestrainer Marco Scheiterbauer die deutschen WM-Teilnehmer nominieren. Bis dahin will Omeirat noch fleißig Punkte sammeln.

Auf Instagram berichtet Mohamed Omeirat regelmäßig über seinen Besuch in Jordanien und sein Training: @momo_omeiirat

