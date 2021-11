Essener Arzt wütend auf Minister Spahn: „Wir sind am Limit“

Essen. Jens Spahns Beschluss, den Impfstoff Biontech zu rationieren, entsetzt die Ärzteschaft. Ein Essener Arzt schreibt dem Minister einen „Wut-Brief“.

Nach der umstrittenen Ankündigung, den Biontech-Impfstoff pro Arztpraxis auf nur noch 30 Dosen (statt 390) pro Woche zu rationieren, schlägt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Welle der Empörung entgegen – nicht nur von Ärztevertretern und Politikern, sondern auch von niedergelassenen Ärzten wie etwa dem Allgemeinmediziner Dr. Heribert König aus Essen-Heisingen. Dieser lässt seinem geballten Zorn in einem „Offenen Brief“ an den Minister freien Lauf. „Sehr geehrter Herr Spahn, es reicht, wir sind schon lange am Limit“, heißt es in dem Brief, der dieser Redaktion vorliegt.

Dr. König fordert den Minister, der nun vorrangig mit Moderna „boostern“ lassen will, eindringlich auf, die Beschränkung für Biontech-Impfstoffe zurückzunehmen und um vier Wochen zu verschieben. „Nur so können wir die schon geplanten Impfungen unverändert durchführen.“

Extra-Zeiten fürs „Boostern“ samstags sowie mittwoch- und freitagnachmittags

Auf anschauliche Weise gibt der Mediziner, der eine große Einzelpraxis im Essener Süden betreibt, einen Einblick in den aktuell wieder höchst angespannten Praxisalltag. Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen habe er schon frühzeitig mit den Booster-Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Um möglichst wenig Impfstoff wegwerfen zu müssen, sei eine exakte Planung erforderlich. Die Organisation der Impfungen sei im laufenden Praxisbetrieb daher „extrem aufwendig und zeitintensiv“.

Zusätzlich zu den Impfungen in der Sprechstunde bietet Dr. Heribert König deshalb für die nächste Wochen weitere Impfzeiten an: an Mittwoch- und Freitagnachmittagen sowie samstags. Tage, an denen die Praxis normalerweise geschlossen ist. Mehrere Hundert Patienten seien zusätzlich einbestellt worden mit der Ankündigung, dass sie mit „Comirnaty“ von Biontech/Pfizer geimpft werden würden.

Den Rationierungsbeschluss des Ministeriums schon ab dem 29. November empfindet König wie einen Knüppel, der ihm jäh zwischen die Beine geworfen werde. Detailliert legt König dem Minister dar, was auf sein Praxisteam und die Patienten zukomme, wenn mit dem Vorlauf von nur einer Woche nun mit Moderna geimpft werde: „Wir müssen jetzt, erstens, alle Patienten neu informieren, zweitens, die unter 30-Jährigen und die Schwangeren, die kein Moderna bekommen sollen, heraussuchen und neu einplanen, und, drittens, die unterschiedlichen Gebinde der Impfstoffe mitberücksichtigen.“

„Wir sind Ihre Armee, aber benutzen Sie uns nicht als Kanonenfutter“

Neben der Versorgung der akut Erkrankten, chronisch Kranken, Corona-Infizierten und zunehmend durch die Pandemie erschöpften und psychisch angegriffenen Patienten, müsse sein Praxisteam jetzt kurzfristig neu planen und sich „der Wut und Enttäuschung der Menschen stellen“.

Als Kassenarzt mit 33 Jahren Berufserfahrung falle es König schwer zu begreifen, wie man die Praxisärzte, auf die es in der momentanen Situation ankomme und die einen großen Teil ihrer Freizeit für die Impfung opferten, „so alleine lässt und zusätzlich belastet“.

Biontech rationieren und Moderna-Dosen vor dem Verfall retten? Versäumnisse der Politik, so König, dürften nicht auf dem Rücken der Ärzte ausgetragen werden. Die Lage sei ernst. „Wir sind Ihre Armee, aber benutzen Sie uns nicht als Kanonenfutter“, warnt der Essener Mediziner den Minister.

