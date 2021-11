Geriet wegen des Armbinde-Skandals bundesweit in den Fokus: das St. Josef Krankenhaus in Essen-Kupferdreh.

Essen. Armbinde-Skandal: Das St. Josef Krankenhaus in Essen-Kupferdreh geriet bundesweit in die Schlagzeilen. Das Verhalten des Arztes hat wohl Folgen.

Kritisch getönte Berichte in vielen Medien, TV-Kameras vor dem Klinik-Eingang, Unruhe unter den eigenen Mitarbeitern – das St. Josef-Krankenhaus in Essen-Kupferdreh hat schwere Tage hinter sich. Der Oberarzt, der mit einer Armbinde mit der Aufschrift „Ungeimpft – PCR Text negativ“ zum Dienst kam, ist zu einer deutschlandweit bekannten Figur geworden, nachdem diese Zeitung den Fall am Freitag (12.11.) öffentlich gemacht hatte.

Selbst bei der heftigen bundesweiten Diskussion, ob zumindest Ärzte und Pflegepersonal künftig einer Impfpflicht unterliegen sollten, spielte die Provokation des namentlich unbekannten Essener Chirurgen eine gewisse Rolle. Sie zeigte wie im Brennglas, dass auch in dieser Branche Impfskepsis vorkommt und nicht so verschwindend gering ist, wie man vielleicht glauben könnte.

Suspendiert ist der Mediziner nicht, er soll derzeit normal seiner Arbeit nachgehen

„Unserem Mitarbeiter tut sein Vorgehen mittlerweile sehr, sehr leid“, betont Corinna Bach, Sprecherin des St. Josef Krankenhauses, das zum Klinikunternehmen Contilia gehört. Suspendiert ist der Mediziner nicht, er soll vielmehr normal seiner Arbeit nachgehen. Man befinde sich aber in einem „laufenden Verfahren“, so Bach. Was das genau bedeutet, ist unklar, schließen könnte man aber daraus, dass der Oberarzt womöglich nicht mehr sehr lange in dem Krankenhaus beschäftigt ist.

Bach erhielt nach eigenen Angaben aus der ganzen Republik zahllose E-Mails von Menschen, die der Vorfall aufgewühlt hat. Die Bandbreite reicht von euphorischer Zustimmung und Verteidigung des Mediziners durch Impfgegner bis zu ebenso krasser Verdammung durch jene, die das Impfen für die einzige Chance gegen die Pandemie halten und nicht verstehen, dass ausgerechnet ein klassischer „Schulmediziner“ sich derart positioniert. Auch die Politik hat sich geäußert. „Das ist an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten“, zitiert RTL den NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zum Armbinden-Fall.

Hat das Krankenhaus womöglich rechtswidrig den Impf-Status abgefragt?

Das Krankenhaus war bemüht, wahrhaftig zu informieren und räumte den Vorfall sofort ein. Doch wirken einige Aussagen auch etwas konstruiert und beschwichtigend. So zum Beispiel, wenn es aus der Pressestelle heißt, der Arzt habe „mit seiner Aktion auf die wichtige Bedeutung von kontinuierlichen Corona-Tests als wirksamste Maßnahme bei Ungeimpften hinweisen“ wollen.

Tatsächlich soll der Mann schlicht wütend darüber gewesen sein, dass das Krankenhaus seinen Impfstatus überhaupt erfragt und ihn gezwungen habe, regelmäßig einen Test vorzulegen. Tatsächlich ist das Abfragen, wäre es so gewesen, nach derzeitiger Rechtslage juristisch zumindest fragwürdig. Offiziell will das Krankenhaus zur Vorgeschichte dieses Falls aber nichts sagen.

Keine Aussage darüber, ob der Fall zu einem Impf-Schub im Haus geführt hat

Hat die Debatte im St. Josef-Krankenhaus dazu geführt, dass Impf-Gegner in der Belegschaft doch noch in die Immunisierung einwilligten? Sprecherin Corinna Bach beantwortete diese Frage so: „In den Häusern der Katholischen Kliniken Ruhrhalbinsel werden weiterhin Impfungen angeboten. Ein sehr großes Interesse gibt es seitens der Mitarbeiterschaft an den Booster-Impfungen. Diese werden fortlaufend durch die Contilia Arbeitsmedizin angeboten.“

Also gibt es keine konkrete Auskunft darüber, ob die vorhandenen Impf-Lücken im Haus durch den Fall weiter geschlossen werden konnten, denn Booster-Impfungen erhalten ja nicht die Ungeimpften, sondern jene, die bereits einmal immunisiert sind. Somit muss es auch Spekulation bleiben, ob der Arzt mit der Armbinde sich mittlerweile hat impfen lassen.

