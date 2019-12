Essener Arbeitsagentur sucht Mitarbeiter mit Behinderung

Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche für Menschen mit Behinderung ermutigt die Bundesagentur für Arbeit Essen jedes Jahr Unternehmen, behinderten Menschen eine berufliche Chance zu geben. Was aber viele vergessen: Die Agentur ist selbst Arbeitgeber. Die Geschäftsführung ist gezielt auf der Suche nach neuen Mitarbeitern mit Handicap.

11,5 Prozent der in Essen lebenden Menschen gelten als schwerbehindert. Das bedeutet: Sie haben einen anerkannten Grad der Behinderung von mindestens 50 Grad. Und obwohl mehr als 50 Prozent der schwerbehinderten Arbeitslosen ausgebildete Fachkräfte sind, gestaltet sich ihr Einstieg in die Erwerbstätigkeit oftmals schwierig. Durchschnittlich 629 Tage sind sie arbeitslos gemeldet, bis sie eine neue Beschäftigung bekommen.

„Es gibt in der Arbeitswelt immer noch Schwellen für behinderte Menschen“

Bei Menschen ohne gesundheitliche Einschränkung sind es hingegen nur 593 Tage. „Das zeigt, dass es in der Arbeitswelt immer noch Schwellen für behinderte Menschen gibt, die es abzubauen gilt“, sagt Andrea Demler, Vorsitzende der Geschäftsführung der Essener Arbeitsagentur. Die Arbeitsagentur möchte dabei mit gutem Beispiel vorangehen.

Allgemein gilt eine gesetzliche Quote, nach der jedes Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitern fünf Prozent seiner Stellen mit Schwerbehinderten besetzen muss. Andernfalls muss eine Ausgleichsabgabe gezahlt werden. „Das ist aber nicht unser Maßstab“, sagt Wilhelm Engbroks, Mitglied der Geschäftsführung der Arbeitsagentur. „Wir möchten mehr Menschen mit Behinderung einstellen.“ Aktuell haben 17 Prozent der Mitarbeiter eine Schwerbehinderung. Sie arbeiten in allen Bereichen - in der Arbeitsvermittlung, im Personalbereich, im Telefonservice.

Behindertengerechtes Mobiliar vereinfacht die Arbeit

Eine von ihnen ist Funda Yalcin, seit 2013 Fachassistentin im Personalwesen. Die 28-Jährige hat eine Spastik, die sich besonders auf die Beine auswirkt und ihr das Laufen schwer macht. In ihrem Büro hat sie deshalb einen höhenverstellbaren Tisch, einen Kopierer und Scanner direkt an ihrem Schreibtisch - sodass sie mit dem Bürostuhl einfach „rüberrollen“ kann - und Ablagemöglichkeiten in Sitzhöhe.

Durch ihren Job im Personalbereich hat Yalcin auch mit dem Auswahlverfahren für neue Mitarbeiter zu tun. „Schon da versuchen wir, es behinderten Bewerbern leichter zu machen - zum Beispiel durch vergrößerte Schrift bei den Testfragen“, erzählt sie. Auch in Bezug auf das Mobiliar und die technische Ausstattung ist die Agentur gut für Gehandicapte ausgestattet: Es gibt behindertengerechte Aufzüge und Toiletten, breite, rollstuhlgerechte Bürotüren und an vielen Stellen automatische Türöffner.

Sprachbefehlsteuerung und spezielle Tasten für blinde Mitarbeiter

Dazu kommt technische Software, die schwerbehinderten Menschen die Arbeit erleichtert - oder in dem einen oder anderen Fall erst möglich macht. So können beispielsweise Blinde im Servicecenter arbeiten, indem sie dort die Computer-Programme mit Sprachbefehlen oder speziellen Tasten steuern.

Ein besonderes Augenmerk legt die Arbeitsagentur auf die Ausbildung junger Nachwuchskräfte. Sie können eine Ausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen, aber auch zum Fachinformatiker machen. Außerdem bietet die Agentur ein duales Bachelorstudium im Bereich Arbeitsmarktmanagement an. Unter den momentanen 76 Nachwuchskräften sind sieben mit Behinderung, das entspricht einer Quote von neun Prozent - weniger also als bei der Gesamtbelegschaft.

Große Konkurrenz auf dem Ausbildungsmarkt

Warum es im Moment schwierig ist, Schwerbehinderte für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Agentur für Arbeit zu gewinnen? „Der Konkurrenz auf dem Ausbildungsmarkt ist sehr groß“, sagt Wilhelm Engbroks, Mitglied der Geschäftsführung. Jener wandele sich nämlich immer stärker vom Arbeitgebermarkt zum Bewerbermarkt, wo viele Unternehmen um den Nachwuchs konkurrierten.

Vielen sei außerdem nicht sofort präsent, dass die Agentur für Arbeit - normalerweise ja in der Vermittlerrolle - auch selbst Mitarbeiter suche. Außerdem, ergänzt Demler, hätten einige die Arbeitsagentur in bestimmten Bereichen nicht auf dem Schirm: „Viele wissen nicht, dass wir unsere gesamte IT selbst machen und auch in diesem Bereich einstellen.“

Von der Pädagogin zur Arbeitsvermittlerin: Auch Quereinsteiger sind willkommen

Neben Auszubildenden und Fachkräften sind auch Quereinsteiger gerngesehen: „Eine Notars- und Rechtsanwaltsgehilfin kann beispielsweise gut in verschiedenen Bereichen der Verwaltung arbeiten, Pädagogen sind für Beratungstätigkeiten bestens geeignet“, so Engbroks. Bestes Beispiel dafür ist Mitarbeiterin Stephanie Kutscher, der der linke Unterarm fehlt: Sie ist eigentlich Diplompädagogin und vermittelt heute Arbeitskräfte an Unternehmen.

Insgesamt will die Agentur für Arbeit Menschen mit Behinderung ermutigen, sich etwas zuzutrauen. Denn oft seien aufseiten der Bewerber Ängste im Spiel, weiß Silke Oppenberg, Arbeitsvermittlerin im Team Berufliche Rehabilitation und Teilhabe: „Viele denken, dass ihre Behinderung ein Manko ist und sie deswegen sowieso nicht eingestellt werden.“ Diesem Vorurteil möchte die Arbeitsagentur entgegenwirken: „Wir empfinden Menschen mit Behinderung als große Bereicherung“, sagt Demler. Die Diversität im Betrieb ermögliche häufig neue Perspektiven.

Geschäftsführerin des operativen Bereiches hat selbst eine Behinderung

Wichtig ist es Demler außerdem zu betonen, dass die erste Stelle in ihrem Betrieb nie das Ende der Karriereleiter sein müsse. Auch Führungspositionen stünden Menschen mit Behinderung selbstverständlich offen. Stephanie Herrmann, Geschäftsführerin Operativ, hat zum Beispiel selbst Skoliose und ein verkleinertes Lungenvolumen.