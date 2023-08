Essener Allee-Center: Zukunft von Mytoys-Filiale steht fest

Essen-Altenessen. Mit Mytoys stand der letzte Spielwarenladen im Essener Norden vor dem Aus. Jetzt ist klar wie es für das Geschäft und die Mitarbeiter weitergeht.

Die Hamburger Otto Group hatte Anfang März mitgeteilt, den Geschäftsbetrieb der Spielwarenplattform Mytoys.de einzustellen und alle alle 19 Filialstandorte in Deutschland zu schließen, also auch den im Altenessener Allee-Center. Wie der Konzern jetzt mitgeteilt hat, sind alle Geschäfte an den in Bayern ansässigen Konkurrenten Toysino verkauft worden.

Aus Mytoys wird also Toysino, sonst ändern sich nichts – beziehungsweise nicht viel, wie das Team vom Allee-Center mitteilt: „Vieles wird bleiben wie gewohnt und zusätzlich wird es bestimmt ein paar großartige Neuerungen geben.“

Die Geschäfte sollen spätestens bis Ende Februar 2024 auf den Markennamen Toysino umgestellt werden.„Ich freue mich sehr, dass die Toysino GmbH das Stationärgeschäft von Mytoys übernimmt und allen Mitarbeitenden in den Filialen eine hervorragende Zukunftsperspektive gibt“ sagte Ottos E-Commerce-Vorstand Sebastian Klauke. Auch in der Filiale an der Altenessener Straße dürfte die Nachricht für Jubel gesorgt haben. Im März hatte Filialleiter Frank Steiner erklärt: „Für uns war das wie eine kalte Dusche und wir fühlen uns alle wie überfahren“, erklärt Frank Steiner, Filialleiter in Altenessen.

Mytoys in Altenessen: „Zuletzt gute Zahlen geschrieben“

Der Standort hatte dort auf 450 Quadratmetern im Jahr 2017 geöffnet und läuft laut Steiner „richtig gut“. Der Laden habe zuletzt super Zahlen geschrieben und das, obwohl die Marge im Spielzeugsegment extrem niedrig sei. Auch nach der Schock-Nachricht im März war der Verkauf normal weitergelaufen.

Die Toysino GmbH wurde gegründet von von Christian und Daniel Krömer. Sie sind zugleich Geschäftsführer der Spielwaren Krömer GmbH und Co. KG, die in Bayern 19 Fachgeschäfte für Spielwaren und Geschenkartikel betreibt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen bewahrt.

„Die Übernahme des Mytoys-Stationärgeschäfts, gepaart mit unserer Expertise im Segment Spielwaren, eröffnet uns die einmalige Möglichkeit, die Marke „Toysino“ sehr schnell einem breiten Publikum bekannt zu machen, im Markt zu etablieren und das wichtige Sortiment Spielwaren in vielen deutschen Städten zu erhalten“, sagte Christian Krömer der Mitteilung zufolge. „Den Mitarbeitenden wollen wir eine neue berufliche Heimat geben.“ In Altenessen waren acht Verkäuferinnen angestellt, die zuletzt um ihren Job bangen mussten. Jetzt sollen sie übernommen werden.

Auch bei den Essenern sorgt die Nachricht für Freude. Ein Facebook-Nutzer schreibt: „Das ist super weil ich bald drei Enkeltöchter habe und diesen Shop super finde.“

