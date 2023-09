Essener AfD-Bundestagspolitiker vergleicht Merkel mit Hitler

Essen. Eklat im Bundestag: Essener AfD-Politiker sagt, abgesehen von Hitler habe „noch nie jemand so viel Unglück über Deutschland gebracht“ wie Merkel.

Der Essener AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Keuter hat im Parlament für einen Eklat gesorgt, indem er die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Satz mit Adolf Hitler nannte und deren Politik miteinander verglich. „Abgesehen von einem böhmischen Gefreiten hat noch nie jemand so viel Unglück über Deutschland gebracht wie diese ehemalige Bundeskanzlerin“, sagte Keuter am Mittwoch (6.9.) in der Haushaltsdebatte bei der Beratung des Etats des Auswärtigen Amts.

Als „böhmischen Gefreiten“ hatte Reichspräsident Paul von Hindenburg zu Beginn der 1930er Jahre herablassend den zu dieser Zeit von ihm noch abgelehnten gebürtigen Österreicher bezeichnet. Hitler hatte im Ersten Weltkrieg freiwillig als Gefreiter in der deutschen Armee gedient.

Die amtierende Sitzungsleiterin, Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne), rügte Keuter zwar, erteilte dem AfD-Abgeordneten aber keinen Ordnungsruf. Man könne im Bundestag zwar jede Meinung äußern, „was nicht geht, sind persönliche Beleidigungen. Und was auch nicht geht, ist, so en passant Personen aus der Politik dieses Landes gleichzusetzen mit solchen, die im Nationalsozialismus Macht hatten.“

Keuter bedankt sich bei Kritikern für die Aufmerksamkeit, die sie seiner Rede verschafften

Stefan Keuter erklärte auf Anfrage dieser Zeitung, der Bundestagsvizepräsidentin stehe eine solche „politische Bewertung“ seiner Rede nicht zu. „Sie hat das Recht, justiziable Verstöße und Verstöße gegen die Geschäftsordnung zu ahnden.“ Dies aber sei ausgeblieben, da seine Bemerkung juristisch unangreifbar sei. „Dennoch bin ich Frau Göring-Eckardt und allen anderen Kritikern sogar dankbar, weil sie meiner Rede viel Aufmerksamkeit verschafft hat“, so Keuter, der bereits in der Vergangenheit mit einem Hang zu Provokation von sich reden machte.

Auch im Nachhinein stehe er zu seiner Aussage, denn er habe Hitler und Merkel weder verglichen noch gar gleichgesetzt, sondern in einer historischen Zeitfolge bewertet. „Ich habe ja im Bundestag begründet, warum ich Merkels Politik als verheerend für Deutschland erachte.“ Nach Ansicht Keuters habe die frühere Kanzlerin „durch die Abschaffung der Wehrpflicht, die verfehlte Migrationspolitik der offenen Grenzen und den Ausstieg aus der Kernkraft Deutschland entwaffnet und in jeder Hinsicht geschwächt“, so der Essener.

Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin wirft Keuter Relativierung des Nationalsozialismus vor

Es sei sein gutes Recht, dies so zu sehen und er wisse, dass viele Bürger ähnlich dächten. Vorhaltungen, dass er alleine durch die Beimengung der Person Hitler Unvergleichbares in seinem Satz vereine und somit Merkel diskriminiere, wies er zurück. Zudem habe er durch die Verwendung des verächtlichen Ausdrucks vom „böhmischen Gefreiten“ deutlich gemacht, was er von Hitler halte, so Keuter.

Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin ließ das nicht gelten. Es gehe nicht, dass man Merkel „vergleicht mit dem größten Kriegsverbrecher aller Zeiten, der verantwortlich ist für den Mord an sechs Millionen Jüdinnen und Juden und der verantwortlich ist für den Tod von 60 Millionen Menschen“, sagte er im Bundestag als Reaktion auf die Bemerkung Keuters. „Das ist Relativierung des Nationalsozialismus, was Sie hier getrieben haben. Und das ist nicht akzeptabel.“

