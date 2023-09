Gesundheit Essener Ärzte und Apotheker bieten wieder Grippe-Impfung an

Essen. Die Impfsaison hat begonnen: Arztpraxen, Betriebsärzte und Apotheker bieten jetzt die Grippe-Impfung an. Geimpft wird auch wieder gegen Corona.

Der Essener Apotheker Peter Ricken macht darauf aufmerksam, „dass die aktuellen Impfstoffe für die kommende kalte Jahreszeit da sind.“ In Arztpraxen, bei Betriebsärzten und in einigen Apotheken in der Stadt könne man sich ab sofort den Piks für einen besseren Schutz vor einer Infektion mit Grippe oder Corona-Viren abholen.

Apotheker betreibt das letzte Impfzentrum in Essen

Betreibt das letzte Test- und Impfzentrum in Essen: Der Apotheker Peter Ricken, Inhaber der Apotheke in der Rathaus-Galerie. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Seine Apotheke in der Rathaus-Galerie in der Innenstadt betreibe das einzige verbliebene Test- und Impfzentrum in Essen, sagt Ricken. „Hier ist auch spontan ohne vorherigen Termin eine Impfung möglich.“

Die ständige Impfkommission empfehle Impfungen gegen Grippe (Influenza) sowie Coronaschutzimpfungen regelmäßig als Standardimpfung für Erwachsene. Das gelte besonders für Risikogruppen und für ältere Menschen ab 60 Jahren. Die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen, für die Bürgerinnen und Bürger ist die Impfung gratis.

