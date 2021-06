Zwei tatverdächtige Männer griffen einen 58-Jährigen von hinten an. Danach durchsuchten sie mit zwei Frauen dessen Haus in Essen-Bredeney. (Symbolbild)

Zeugen gesucht Essener bei „Beratungsgespräch“ in seinem Haus überfallen

Essen. Ein Mann hatte zwei Frauen zu einem Beratungsgespräch ins Haus gelassen. Als er mit ihnen zusammensaß, wurde er plötzlich von hinten angegriffen.

Ein Mann ist am Donnerstag (24.6.) gegen 17.45 Uhr in seinem eigenen Haus in Essen-Bredeney von einem Quartett überfallen worden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, hatte der 58-Jährige zwei Frauen zu einem Beratungsgespräch ins Haus gelassen.

Während er mit den Frauen zusammensaß, wurde er von hinten von zwei Männern angegriffen und gefesselt. Danach durchsuchten die Unbekannten zusammen mit den beiden Frauen das Haus. Der 58-Jährige konnte sich von den Fesseln befreien, nachdem das Quartett geflüchtet war. Wie viel und was genau entwendet wurde, konnte die Polizei auf Nachfrage noch nicht genau sagen, ermittelt wird jedenfalls wegen schwerem Raub.

Sicher ist, dass mindestens das Bargeld aus dem Portemonnaie des Mannes geraubt wurde. „Der Mann war danach durcheinander, weitere Ermittlungen müssen zeigen, ob noch was abhanden gekommen ist“, sagt eine Polizeisprecherin.

58-Jähriger wird vom Rettungsdienst behandelt

Der Mann wurde laut Polizei leicht verletzt und musste von einem Rettungsdienst behandelt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Tatverdächtigen bereits in den Tagen zuvor in dem Bereich aufgehalten haben könnten.

Zeugen, denen Verdächtiges zwischen der Lerchenstraße, Heisinger Straße und Freiherr-vom-Straße aufgefallen ist, sollen sich unter Tel. 0201/ 829-0 bei der Polizei melden.

Die Beschreibungen der Tatverdächtigen

Die beiden Frauen sind ungefähr 1,60 Meter groß und haben schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trugen sie schwarze Trainingsbekleidung und OP-Masken. Laut Polizei sollen sie „ein südosteuropäisches Erscheinungsbild haben und Deutsch mit südosteuropäischem Akzent sprechen“.

Die beiden Männer sollen 1,70 Meter groß sein, schwarze Trainingsanzüge samt Kapuze und OP-Maske getragen haben. Einer trug eine Basecap. Auch bei den Männern soll es sich laut Polizei möglicherweise um Südosteuropäer handeln, die Deutsch mit Akzent sprachen. (jop)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen