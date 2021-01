Essener (56) wird vor seiner Wohnung überfallen und beraubt

Essen. Zwei Unbekannte haben in Altendorf auf einen 56-Jährigen eingeschlagen. Sie erbeuteten die Uhr ihres Opfers. Der Mann wurde leicht verletzt.

Zwei brutale Räuber haben einen 56-Jährigen am Montagabend vor seiner Wohnungstür an der Ehrenzeller Straße in Essen-Altendorf überfallen und beraubt. Ein Zeuge (24) verhinderte womöglich Schlimmeres, so die Polizei.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, parkte der Essener sein Auto gegen 20 Uhr an der Kreuzung Ehrenzeller Straße/Niederfeldstraße. Von dort lief er zu seiner Wohnungseingangstür. Plötzlich standen zwei Männer hinter ihm. Einer hielt ihm den Mund zu und riss ihn zu Boden. Der Komplize schlug dem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht und forderte die Herausgabe seiner Armbanduhr.

Die Räuber flüchteten mit einer Uhr als Beute

Der 56-Jährige löste seine Uhr vom Arm und übergab sie den Tätern. Dann rief der Mann um Hilfe, woraufhin ein 24-jähriger Zeuge aufmerksam wurde, zu dem Essener eilte und die

Polizei informierte.

Die beiden mutmaßlichen Räuber flüchteten samt Beute über die Ehrenzeller Straße

in Richtung Grieperstraße. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort von einem Rettungsdienst behandelt.

Die Männer waren etwa 1,80 Meter groß, beide trugen schwarze Hosen, Winterjacken mit Kapuzen und einen Mund-Nasen-Schutz. Zeugen, die womöglich die flüchtigen Täter beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Raubkommissariat (KK31) unter

der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.