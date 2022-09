Essener (26) entblößt sich im Bochumer Hauptbahnhof

Im Hauptbahnhof Bochum kam es am Freitagmorgen zu einem Zwischenfall. Das gab die Bundespolizei am Sonntag bekannt

Essen/Bochum. Wegen sexueller Belästigung muss sich ein 26-jähriger Mann aus Essen verantworten. Er hatte in Bochum randaliert und sein Glied gezeigt.

Die Bundespolizei meldet einen Zwischenfall am Bochumer Hauptbahnhof, der sich bereits am Freitagmorgen ereignete. Im Mittelpunkt steht ein Mann (26) aus Essen, der gegen sieben Uhr in einer Bäckerei herumrandalierte. Die Mitarbeiter riefen die Polizei. Als er mehrfach zur Ordnung aufgerufen wurde, zog er seine Hose herunter und zeigte allen Reisenden sein Genital.

Später pöbelte er wieder Reisende an, obwohl er einen Platzverweis erhalten hatte. Diesmal sahen sich die Bundespolizisten dazu gezwungen, den Mann zu Boden zu bringen und zu fesseln. Auf dem Weg zur Wache bespuckte er permanent die Polizisten, schließlich kam er ins Gewahrsam. Er muss sich unter anderem wegen Beleidigung und sexueller Belästigung verantworten.

