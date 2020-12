Essener (23) vor der Haustür zusammengeschlagen und beraubt

Essen. Nach einem brutalen Überfall in Kray fahndet die Polizei nach zwei Räubern. Sie haben ihr Opfer vor dem Angriff wohl beim Geldabheben beobachtet.

Zwei Unbekannte haben einen 23-Jährigen am Mittwochabend in Essen-Kray unmittelbar vor dessen Haustür am Steeler Pfad überfallen und ausgeraubt. Einer der Männer schlug dem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht, trat ihm gegen den Oberkörper, griff in seine Hosentasche und nahm Bargeld an sich.

Wie die Polizei berichtete, hatten die Täter den jungen Mann zuvor womöglich beim Geldabheben an einer Bankfiliale beobachtet. Als er nach Hause lief, folgte ihm das Duo. Beim Aufschließen der Haustür griff einer der Männer an.

Der zweite Täter wurde nicht handgreiflich

Der andere Täter wurde selbst nicht handgreiflich. Vielmehr ermahnte er seinen gewalttätigen Komplizen, dass es nun reichen würde, so die Polizei. Mit Beute flüchteten die Räuber über den Steeler Pfad in Richtung Kray.

Einer der Männer war 1,80 Meter groß, kräftig und muskulös. Er trug eine schwarze Jacke und eine Schirmmütze. Sein Begleiter war etwa gleich groß, aber schlanker. Er hatte einen Oberlippenbart und trug ebenfalls eine Schirmmütze, die schwarz war.

Das Kriminalkommissariat 31 sucht nach Zeugen, die den Angriff beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, die unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen genommen werden.