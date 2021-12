Essen: Zwei Weihnachtskonzerte im Mädchengymnasium Borbeck

Essen-Schönebeck. Zwei Weihnachtskonzerte gibt das Schönebecker Jugendblasorchester im Mädchengymnasium Borbeck. Live – und wegen der Pandemie auch online.

Zwei Weihnachtskonzerte gibt das Schönebecker Jugend-Blasorchesters am Mädchen-Gymnasium Borbeck (MGB). Wegen der verschärften Pandemielage diesmal live in der Aula, aber auch online im Livestream.

Geplant sind zwei Auftritte des Orchesters am Samstag, 18. Dezember um 15.30 Uhr und um 20 Uhr. Einlass in die Aula des MGB an der Fürstäbtissinstraße 52-54 ist jeweils eine halbe Stunde vorher. Die Veranstaltung ist freigegeben für geimpfte und genesene Personen, die einen tagesaktuellen negativen Bürger-Schnelltest vorlegen (2G plus).

Der Verein hat entschieden, nur maximal die Hälfte der möglichen Plätze in der Aula zu besetzen, um den Gästen das Abstand halten zu erleichtern. Während des Konzerts besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

Wegen der Pandemie werden die Konzerte auch online übertragen

Wer keine Eintrittskarte bekommt oder sich im Konzertsaal wegen des aktuellen Infektionsgeschehens unwohl fühlt, kann das Konzert in diesem Jahr auch über einen Livestream miterleben. Für den Empfang der Übertragung wird lediglich um eine Spende für die musikalische Förderung beim SJB gebeten. Wer den Livestream für eins der beiden Konzerte buchen möchte, kann sich über www.sjb-essen.de anmelden und spenden. Das geht unkompliziert über PayPal oder Überweisung. Eine E-Mail-Adresse wird auf der Internetseite abgefragt. Die benötigt das SJB, um den Link für den Online-Zugang zum Konzert rechtzeitig vor Konzertbeginn versenden zu können.

Der Vorverkauf der Eintrittskarten für den Konzertsaal in der Aula zum Preis von 14 Euro hat bereits begonnen, Tickets sind aber noch erhältlich im Vorverkauf bei J. Brunnert, Marktstraße. 39; Schreibwaren Neff; Frintroper Straße 421; bei Sochner, Altendorfer Straße 533; M. Brunnert, Marktstraße 8 und in der Praxis Lückenlos, Frintroper Straße 20.

