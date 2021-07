Essen: Zwei Männer versuchen Seniorin (85) auszurauben

Essen. Die Polizei sucht zwei Männer, die in Essen eine Seniorin ausrauben wollten. Der Vorfall ereignete sich an der U-Bahnhaltestelle Martinstraße.

Zwei Männer haben am Mittwochnachmittag (28.7.) versucht, in Essen-Rüttenscheid eine 85-Jährige auszurauben. Die Frau war laut Polizei gegen 15.45 Uhr an der U-Bahnhaltestelle U11 (Fahrtrichtung Messe) ausgestiegen und auf dem Weg zu einem Aufzug, als die beiden Unbekannten ihr folgten.

Als sich die Aufzugstür öffnete, stieg einer der beiden hinein, der andere blieb hinter der Seniorin.

Seniorin wird an Rolltreppe geschubst

Die 85-Jährige habe sich dann entschieden, doch die Rolltreppe zu benutzen. Als sie diese betreten wollte, wurde sie von einem der Männer geschubst und ihr Rucksack geöffnet.

Die Männer bemerkten, dass sich in dem Rucksack keine Wertsachen befanden, ließen dann von der Frau ab und gingen wieder zurück in Richtung Bahnsteig. Die Seniorin blieb unverletzt.

Mit dieser Beschreibung sucht die Polizei nach den beiden Männern:

Unbekannter 1: circa 30 Jahre, schlank „südeuropäisches Erscheinungsbild“, weißes langärmliges Shirt, schwarze Basecap, löchrige Jeans und schwarze Turnschuhe.

Unbekannter 2: ebenfalls circa 30 Jahre alt, kräftige Statur, „südländisches Erscheinungsbild“, hellblaues Hemd (darunter schwarzes Shirt), schwarte Jeans, weiße Turnschuhe.

Wer in der Nähe Martinstraße/Rüttenscheider Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich bei der Polizei Essen unter Tel. 0201/829-0 zu melden.

