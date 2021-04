Essen: Zwei Männer überfallen 88-Jährige an ihrem Geburtstag

Mitten am Tag haben Unbekannte eine Seniorin in der Essener Innenstadt überfallen.

Essen. Zwei Unbekannte haben in der Essener Innenstadt eine Seniorin überfallen und ihr die Tasche entrissen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Kriminelle haben am Freitag, 23. April, eine ältere Dame überfallen. Die Tat hat sich am Geburtstag der Seniorin ereignet.

Die 88-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Rollator auf der Schützenbahn, zwischen den beiden Einmündungen zur Straße Am Porscheplatz, unterwegs. Dort griffen zwei unbekannte Männer die Seniorin hinterrücks an. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei. Die Männer entrissen ihr ihre schwarze Umhängetasche und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Rentnerin in ein Krankenhaus.

Die Flüchtigen sollen zwischen 18 und 22 Jahren alt und zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Sie haben schwarze Haare und schlanke Figuren. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um Südländer. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder den Flüchtigen machen können. Hinweise bitte an die 0201/829-0.