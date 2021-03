Essen: Zwei Insassen bei Auffahrunfall schwer verletzt

Essen-Katernberg. Bei einem Auffahrunfall in Essen-Katernberg wurden zwei Personen schwer verletzt. Ersthelfer waren schon vor Eintreffen der Polizei vor Ort.

Schwere Verletzungen erlitten eine 75-jährige Fahrerin und ihr 83-jähriger Beifahrer bei einem Auffahrunfall am Samstagmittag auf der Schalker Straße in Katernberg. Die 75-Jährige war nach bisherigen Ergebnissen aus ungeklärter Ursache von der Fahrspur abgenommen und gegen einen geparkten Wagen geprallt. Der wiederum schleuderte gegen ein weiteres Fahrzeug. Das Auto des Paares kippte auf die Seite und blieb auf der Straße liegen. Ersthelfer waren vor Ort, die die 75-jährige Fahrerin aus ihrem umgekippten Auto bargen und die Polizei alarmierten, die laut eigenen Angaben drei Minuten später am Ort des Unfalls eintraf. Die kurz darauf folgenden Rettungssanitäter befreiten den 83-jährigen Beifahrer, der noch in dem Fahrzeug eingeschlossen war. Die Einsatzkräfte brachten die beiden schwer verletzten Insassen in ein Krankenhaus. Alle Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Den Unfallwagen ließ die Polizei durch ein Abschleppunternehmen bergen und will jetzt den genauen Unfallablauf klären.