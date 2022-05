Essen: Zwei Gartenlauben ausgebrannt, niemand verletzt

Essen. Im Essener Norden sind zwei Gartenlauben ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Im Essener Stadtteil Katernberg haben in der Nacht auf Mittwoch zwei Gartenlauben gebrannt. Verletzt wurde niemand. Anwohner meldeten ein großes Feuer hinter der Katholischen Hauptschule. Die Feuerwehrmänner mussten über den Schulhof, um an den zu gelangen. „Auf einem eingezäunten Gelände brannte eine Gartenlaube mit einer Grundfläche von rund 15 Quadratmetern in voller Ausdehnung“, berichtet die Feuerwehr. Eine benachbarte Laube war bereits in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Feuerwehr begann sofort zu löschen, deshalb konnte eine dritte Laube gerettet werden. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit nicht klar. Die Polizei ermittelt jetzt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen