Essen: Zwei Damen versuchen, Seniorin zu Hause zu bestehlen

Essen. In einer Wohnung in Essen-Frintrop haben zwei unbekannte Frauen versucht, eine Seniorin um Geld oder Schmuck zu bringen. Doch ohne Erfolg.

Die Polizei meldet einen gescheiterten Trickdiebstahl-Versuch im Stadtteil Frintrop. Die unbekannten Täterinnen sind etwa 50 und 70 Jahre alt, womöglich gibt es weitere Komplizinnen oder Komplizen.

Die zwei verdächtigten Frauen klingelten am Donnerstag gegen 15 Uhr an der Wohnung einer 86-Jährigen an der Straße Breukelmannshof. Ihr Vorwand: Sie benötigten angeblich einen Zettel. Die Seniorin ging in die Küche, um einen Zettel zu holen – da folgte ihr eine der Frauen, versperrte den Durchgang. Währenddessen suchte die Komplizin, womöglich auch weitere Täterinnen oder Täter, die Wohnung.

Rentnerin drohte, ihren Notknopf zu drücken - mit Erfolg

Die Rentnerin drohte darauf, ihren Notknopf zu drücken. Da flüchteten die Trickdiebinnen ohne Beute. Sie werden so beschrieben: Etwa 1,50 Meter groß, beide mit stämmiger Figur, südosteuropäisches Erscheinungsbild. Die eine ist etwa 70 Jahre alt und hat kurze, graue Haare; die andere ist etwa 50 Jahre alt, schulterlange, blonde Haare.

Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt im Umfeld? Hinweise an 0201 8290.

