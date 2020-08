Essen: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Kleinwagen

Am Samstagmorgen hat es einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Unsuhrstraße Ecke Karolingerstraße gegeben. Eine Straßenbahn ist mit einem Auto zusamnmengestoßen

Essen. In Essen ist eine Straßenbahn in einen Kleinwagen gefahren. Der Autofahrer musste von der Feuerwehr befreit werden.

In Essen ist am Samstagmorgen eine Straßenbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Die Straßenbahn traf den Kleinwagen ihn Höhe der Fahrertür.

Gegen 9.47 Uhr meldete die Leitstelle der Ruhrbahn einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Unsuhrstraße Ecke Karolingerstraße. Hier kam es zu einem Zusammenprall zwischen einer Straßenbahn und einem mit zwei Personen besetzten Ford Fiesta. Die Straßenbahn traf den PKW im Bereich der Fahrertür. Dadurch war der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen, aber glücklicherweise nicht eingeklemmt. Der Beifahrer hatte bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte das Fahrzeug bereits eigenständig und unverletzt verlassen.

Autofahrer ins Krankenhaus gebracht

Nachdem die Straßenbahn einige Meter zurückgefahren wurde, konnte die stark deformierte Fahrertür mit hydraulischem Gerät entfernt werden. So konnte der Fahrer aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach notärztlicher Untersuchung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Augenscheinlich hatte er großes Glück und wurde nur leicht verletzt. Die Fahrerin der Straßenbahn sowie ihre Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon.

Außerdem beschäftigten drei Feuer die Einsatzkräfte in Essen seit Freitagabend. Zwei Minuten nach Mitternacht meldete ein Mieter aus der Obernitzstraße in Huttrop, dass seine Mikrowelle brennen würde. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehrkräfte hatte er das Gerät bereits vom Strom getrennt und den Kleinbrand selbstständig gelöscht. Die Arbeit der Feuerwehr beschränkte sich somit auf eine Brandnachschau sowie die Kontrolle der Wohnung auf Schadstoffe. Danach wurde die Wohnung an den unverletzten Mieter übergeben.

Küchenbrand in Essen-Karnap

Knapp zwei Stunden später lautete die Meldung: Küchenbrand in der Timpestraße in Karnap. Beim Eintreffen der Einheiten war eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im ersten Obergeschoß des Mehrfamilienhauses sichtbar. Die Mieterin der Wohnung hatte mit ihrem Kleinkind bereits das Gebäude verlassen. Bis auf zwei Mieter standen alle übrigen Nachbarn ebenfalls vor dem Gebäude. Die fehlenden beiden Mieter wurden durch die Feuerwehr geweckt und durch den rauchfreien Treppenraum ins Freie geführt. Anschließend konnte der Kleinbrand in der Küche mit ein paar Wasserstößen gelöscht werden. Nach Belüftungsmaßnahmen und abschließenden Messungen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Mutter und Kind blieben unverletzt.

Gegen 8.45 Uhr meldeten Anwohner der Straße „Im Schee“ eine Rauchentwicklung. Den Grund für den Rauch fanden die Einsatzkräfte in derselben Straße. Hier brannten Teile eines Anbaus. Der Eigentümer hatte bereits mit einem Gartenschlauch die ersten Brandbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet, sodass die Feuerwehrkräfte nur noch geringfügige Nachlöscharbeiten mit einem Rohr durchführen mussten. Da bei dem Eigentümer, der die ersten Löschmaßnahmen durchgeführt hatte, nicht auszuschließen war, dass er geringe Mengen Rauch eingeatmet hatte, wurde er vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. (red)