Essen: Zu stürmisch - Kettwiger Karnevalszug fällt aus

Essen-Kettwig. Das Wetter macht den Kettwiger Narren einen Strich durch die Rechnung: Der Umzug am Sonntag fällt aus. Gefeiert werden soll in Essen trotzdem.

Der für Sonntag (23.2.) geplante Karnevalszug durch Essen-Kettwig fällt aus. Das teilte der Kettwiger Karnevals-Club auf seiner Facebook-Seite mit. Grund: die Wetterbedingungen. Meteorologen rechnen am Sonntag mit Regen und starkem Wind.

Der Kettwiger Karnevals-Club betont: Die „After Zug Party“ finde trotz der Absage des Umzugs statt. Beginn: 13.11 Uhr.

Umzüge absagen? Andere Essener Karnevalsvereine beraten noch

Andere Essener Karnevalsvereine halten gegenwärtig noch an ihren Plänen fest: Das Schiebekarrrenrennen in Heisingen soll am Sonntag stattfinden, wie Radio Essen berichtet. Auch der Karnevalsumzug in Essen-Werden sei bislang noch nicht abgesagt worden. Der Veranstalter berate noch, wie man auf die schlechte Wetterprognose reagiere.

Am Donnerstag hatten die Essener Narren die diesjährige Straßenkarneval-Saison mit dem traditionellen Sturm des Rathauses eingeleitet. (red)