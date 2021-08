Essen: Zollverein bietet wieder Rundfahrten im Elektrobus an

Essen. Die Zollverein-Rundfahrten im Elektrobus sind sehr beliebt. Nach langer Pause finden sie wieder statt. Los geht’s am 7./8. August.

Im modernen Elektrobus das Unesco-Welterbe-Gelände erkunden – diesen beliebten Service bietet die Stiftung Zollverein an den kommenden August-Wochenenden wieder an. Für die nächstmöglichen Fahrten am Samstag und Sonntag (7. und 8. August) sind noch Plätze frei.

Die „Kleine Zollverein-Rundfahrt“ dauert etwa eine Stunde. Startpunkt ist die Haltestelle „Werner-Müller-Platz“ am Zollverein Schacht XII. Während der Tour über die Ringpromenade vermitteln Gästeführer die Geschichte und Architektur des ehemaligen Industrie- und heutigen Welterbe-Geländes. So lernen die Gäste alle wichtigen Gebäude und Anlagen von Schacht XII, Schacht 1/2/8 und der Kokerei im Vorbeifahren kennen.

Fahrgäste lernen alle wichtigen Anlagen kennen - vom Doppelbock bis zur Kokerei

Tickets kosten 13 Euro, ermäßigt 10 Euro, und sind im Ticket-Punkt am Werner-Müller-Platz bzw. im Besucherzentrum Ruhr in der ehemaligen Kohlenwäsche auf Schacht XII erhältlich. Um Anmeldung unter Tel 0201 246810 oder per E-Mail an besucherdienst@zollverein.de wird gebeten.

Eine Buchung ist auch im Online-Ticketshop des Denkmalpfads Zollverein möglich: zollverein.ticketfritz.de. An einer Rundfahrt können maximal 15 Fahrgäste teilnehmen. Platz für einen Rollstuhl ist vorhanden.

Neben den öffentlichen Rundfahrten haben Gruppen die Möglichkeit, eine Rundfahrt an einem individuell wählbaren Termin zu buchen und diese z.B. mit einer Führung durch den Denkmalpfad Zollverein zu kombinieren.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen