Essen: Zivilfahnder finden Drogendepot in Wohnung

Die Polizei stellte in einer Wohnung an der Steeler Straße Drogen sicher.

Essen. Die Polizei Essen hat ein Drogendepot in einer Wohnung an der Steeler Straße gefunden. 13 Personen wurden am Freitag vorläufig festgenommen.

Die Polizei hat in Essen am Freitag (27.11.) ein Drogendepot gefunden, mehr als 350 Gramm Marihuana stellten die Beamten in einer Wohnung auf der Steeler Straße sicher. Die Drogen waren für den Verkauf entsprechend verpackt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Zudem fanden die Beamten Bargeld in dreistelliger Höhe.

Zivilbeamte ziehen weitere Beamte hinzu

Zivilfahnder fuhren am Freitag zu der Wohnung, in der Drogen verkauft werden sollten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, kam eine Frau aus dem Haus und stieg in ein Auto. Die Fahrzeuginsassen wurden daraufhin kontrolliert, als diese gerade Kokain für den Konsum vorbereiteten. Zwei Personen wurden anschließend festgenommen.

Nach deren Festnahme, zogen die Zivilpolizisten weitere Beamte hinzu, ein Eilbeschluss zur Wohnungsuntersuchung wurde eingeholt. In der Wohnung traf die Polizei auf elf Personen im Alter zwischen 17 und 59 Jahren, die ebenfalls vorläufig festgenommen wurden. Von den insgesamt 13 Festgenommenen, wurden zwölf wieder entlassen, darunter der 23-jährige Hauptverdächtige. Gegen alle Personen werde nun wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie dem Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung ermittelt.