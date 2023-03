Essen: Wurst, Fisch und Freibier – die Marktschreier kommen

Essen-Steele. Sie preisen Wurst, Käse und Fisch lautstark an: Die Marktschreier kommen nach Essen-Steele. Zum Auftakt bieten sie Frühstück und geben Bier aus.

Wenn Wurst-Achim, Käthe-Kabeljau und Käse-Mai zu Gast sind, dann wird es laut in der Steeler City: Die Marktschreier bieten ihre Waren ab Donnerstag, 23. März, wieder aus voller Kehle an. Es gibt zudem einen verkaufsoffenen Sonntag und eine Einladung am Eröffnungstag. Mit der Veranstaltung startet der Stadtteil sein City-Programm. Im Mai folgt das Weinfest, im August der „Sommer in Steele“.

Die besten Marktschreier der Republik, kündigen die Veranstalter des Marktschreier- und Fischmarktes an. Was die Steeler längst wissen, ist, dass es vor allem wohl die lautesten sind. Denn ihr Besuch im Stadtteil hat inzwischen Tradition, kommen doch die etwas anderen Standbetreiber bereits seit Jahren nach Steele. Bis Sonntag 26. März, beschallen sie nun den Kaiser-Otto-Platz und den Grendplatz täglich von 10 bis 19 Uhr und werden auch darüber hinaus zu hören sein.

Amtierender deutscher Meister und das lauteste Lebewesen der Welt kommt nach Essen

Darunter wird als „amtierender deutscher Meister und das lauteste Lebewesen der Welt“ Wurst-Achim sein. Neben Käsehändler Käse-Mai reist auch Käthe-Kabeljau mit einem Angebot an Fischbrötchen und Backfisch aus Aurich an. Der holländische Blumenkönig kommt mit zahlreichen Pflanzen, während es bei Aal-Hinnerk vom Hamburger Fischmarkt verschiedene Variationen an Räucherfisch gibt.

Das Spektakel fasst Organisator Achim Borgschulze von der Agentur Jobo als Veranstaltung des zweitältesten Gewerbes zusammen. Gleichwohl zeigte er sich zuletzt besorgt. Denn der Nachwuchsmangel mache auch vor den Marktschreiern nicht Halt. So könnten Verkauf und Auftritt in Steele auch Werbung in eigener Sache sein.

Tüten voller Teigwaren gibt es bei Nudel-Kiri, der als Marktschreier nach Essen-Steele kommt. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Mit dem Ruf „Pasta vom Laaastaaa“ jedenfalls wird Nudel-Kiri italienische Teigwaren anbieten, während Milka-Maxxx („der Schokogigant von der Küste“) Nachtisch mitbringt. So soll es nicht nur hanseatische Stimmung in Steele geben, sondern auch westfälische Spezialitäten vom Schwenkgrill. Dafür stehen Imbiss- und Getränkestände bereit. Zudem ist rund um den Marktschreier-Markt weiteres Programm geplant.

Für die kleinen Gäste wird ein Kinderkarussell aufgebaut, angeboten werden zudem Süßwaren und Spielzeug. Auf einem kleinen Krammarkt soll es Stände mit Lederwaren wie Gürtel für die Herren und Handtaschen für Damen von Taschen-Ole geben.

Weitere Veranstaltungen sind in Essen-Steele geplant

Schließlich steht am 23. März ein verkaufsoffener Sonntag an. Dann öffnen die Einzelhändler ihre Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr, bieten ihre Waren an und wollen so manche Geschenkidee bereithalten. Für sie ist der Marktschreiermarkt immerhin ein Ereignis, dass auch Kunden und Kundinnen in die City bringt.

Ein weiterer verkaufsoffener Sonntag ist dann für den 21. Mai geplant. Bereits zuvor beginnt eine weitere Veranstaltung: vom 17. bis 21. Mai ist das Weinfest geplant, das bereits zum 45. Mal in Steele stattfindet. Der Eintritt ist frei, das gilt auch für den „Sommer in Steele“ (18. bis 27. August) mit Live-Bühne und Wasserspielplatz sowie für den 22. Marktschreier- und Fischmarkt.

Dieser wird am Donnerstag (23. März) um 11 Uhr eröffnet. Dann wartet nicht nur ein „Original Marktschreier Frühstück“, bei dem es Wurst und Fisch gibt, wie es in der Einladung der Veranstalter heißt, sie versprechen zudem auch Freibier für alle anwesenden Gäste.

