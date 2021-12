Essen: Wunschbaum beschert Förderschule schöne Weihnachten

Kinder der Förderschule am Steeler Tor hängen ihre Wunschzettel an den Wunschbaum, den Optiker Giovanni Graffweg (Optik Breiderhoff) aufgestellt hat.

Essen-Borbeck/Bredeney. Zwei Wunschbäume bescheren einer Essener Förderschule ein schönes Weihnachtsfest. Die Idee hatte Optiker Giovanni Graffweg. So kann man helfen.

Wunschbäume haben in Essen derzeit Konjunktur. Viele Menschen wollen kurz vor dem Weihnachtsfest anderen etwas Gutes tun. Auch in Essen-Borbeck und Bredeney wurde nun eine Initiative gestartet.

Zum Heiligen Abend gehören Geschenke. Doch bei vielen Menschen in der Stadt Essen bleibt der Gabentisch leer, weil einfach das Geld fehlt. Die Idee der Wunschbäume greift diese Notlage auf und animiert Bürgerinnen und Bürger, Bedürftige mit einem kleinen Präsent zu unterstützen.

Oft kommen so besonders Senioren, deren Rente nicht reicht, zu einem Geschenk, das ihnen die Feiertage etwas versüßt. In Essen-Borbeck und Bredeney wird nun aber auch an bedürftige Kinder gedacht. So stellt Giovanni Graffweg je einen Wunschbaum in seinen Filialen Optik Breiderhoff an der Marktstraße 34 und an der Bredeneyer Straße 123 auf, um speziell die Förderschule „Am Steeler Tor“ zu unterstützen.

Giovanni Graffweg (Inhaber Optik Breiderhoff) sammelte schon im vergangenen Jahr Geschenke, um anderen eine Freude zu machen. Diesmal soll die Förderschule Am Steeler Tor vom Wunschbaum profitieren. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Die städtische Förderschule hat sich als Schwerpunkte das Lernen, die emotionale und soziale Entwicklung und seit dem Schuljahr 2011 auch den Förderschwerpunkt Sprache gesetzt. An zwei Standorten in der Essener City und der Dependance im Nordviertel in der ehemaligen Bernetalschule, Altenbergstraße 12, werden rund 300 Schülerinnen und Schüler aus 20 verschiedenen Herkunftsländern unterrichtet.

Giovanni Graffweg: „Nach der durchweg positiven Resonanz im vergangenen Jahr wollen wir auch diesmal Kinderaugen zum Strahlen bringen.“ Die Schülerinnen und Schüler hängten daher in beiden Filialen insgesamt 130 Wunschzettel an die Weihnachtsbäume. „Unsere Kunden nehmen die Wunschzettel mit, kaufen das Geschenk und bringen es in unser Geschäft zurück.“ Stichtag ist diesmal der 21. Dezember. Die Bescherung findet dann in der Förderschule statt.

Giovanni Graffweg hat zu Weihnachten noch eine Rabattaktion mit Gutscheinen in Höhe von 48 und 96 Euro gestartet. „Auch diese Wertgutscheine können auf Wunsch gespendet werden, um die Geschenke für die Kinder zu finanzieren.“

Für Borbeck hat sich der Optiker noch etwas einfallen lassen: Um nach der coronabedingten Absage des Borbecker Weihnachtsmarkttages und des verkaufsoffenen Sonntages des Cebo ein wenig Weihnachtsstimmung im Stadtteil zu verbreiten, hat er eine große Weihnachtstanne auf dem Borbecker Markt aufgestellt und schmücken lassen.

