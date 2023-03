Essen: Wohnmobil gestohlen - Polizei fahndet mit Phantombild

Essen/Gelsenkirchen. Ein in Essen gestohlenes Wohnmobil wurde in Gelsenkirchen weiterverkauft. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Hehler und hofft auf Hinweise.

Nach einem Diebstahl eines Wohnmobils in Essen-Rüttenscheid und dem späteren Verkauf des geklauten Fahrzeugs an ein Ehepaar in Gelsenkirchen fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Hehler.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Freitag berichtete, hatte eine 57 Jahre alte Essenerin am 14. September bemerkt, dass ihr Mobil, das sie wenige Tage zuvor in der Bertholdstraße geparkt hatte, verschwunden war. Die Besitzerin erstattete Anzeige bei der Polizei und entdeckte ihren Camper schließlich am 17. Oktober auf einer Online-Verkaufsplattform.

Gestohlene Blankoformulare mit Fahrzeugdaten bedruckt

Am Mittag des 31. Oktober wurde das gestohlene Wohnmobil dann in Gelsenkirchen auf der Hans-Böckler-Allee mit gefälschten Papieren an ein Ehepaar aus Wiesbaden verkauft. Bei den ausgehändigten Fahrzeugdokumenten handelte es sich um gestohlene Blanko-Dokumente einer Zulassungsbehörde, die von Kriminellen mit den passenden Fahrzeugdaten bedruckt worden waren, so die Polizei.

Der Verkäufer soll nach Angaben des Paars aus Hessen 1,65 bis 1,70 Meter groß und etwa 35 Jahre alt sein. Er hat eine normale Statur und Glatze.

Wer meint, den Mann anhand des Phantombilds identifiziert zu haben, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

