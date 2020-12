Essen: Winterzauber-Adventskalender in Karnap gestartet

Essen-Karnap. Das Stadtteilbüro in Essen Karnap plant Plätzchen-Spaziergänge und virtuelle Treffen. Der Adventskalender steht unter dem Motto „Winterzauber“.

In diesem Jahr startet zum ersten Mal der „Winterzauber Karnap“. Initiiert wird dieser von Marie Schmitz und Jenny Franzkowiak vom Stadtteilbüro Karnap „Kabüze“ sowie Bernd Krugmann, Stadtteilmoderator Karnap, in Kooperation mit dem Projekt Essen Viral von Viertelimpuls e.V..

In Essen gibt es kein gemütliches Zusammensein in diesem Jahr

Beim Winterzauber öffnen sich zwischen dem 1. und 18. Dezember Kalendertürchen. Da gemeinsame Angebote bei gemütlichem Zusammensein coronabedingt ausfallen müssen, haben die Initiatoren nach Alternativen gesucht. „Wichtig ist, dass wir alle Coronaschutz-Maßnahmen einhalten und dennoch Zuversicht verbreiten“, erklären die Organisatoren.

Der erste „Winterzauber Karnap“ wird eine Mischung aus Online-Angeboten, Überraschungstütchen „To go“, dekorierten Fenstern am Stadtteilbüro, Begegnungen im Videoformat sowie Zoom-Meetings sein. Die Angebote richten sich an alle Karnaper und unterscheiden sich je nach Wochentag.

Los geht es am Dienstag, 1. Dezember, mit einer Bastelidee, die als Video auf der Homepage von Essen Viral www.essenviral.de veröffentlicht wird. Auch an den zwei weiteren Dienstagen findet der Winterzauber am Basteltisch per Video statt. Dafür werden gerne Bastelvorschläge oder bereits abgedrehte Bastelvideos entgegengenommen.

Mittwochs wird es von 16 bis 17.30 Uhr ein offenes Angebot über die Videoplattform Zoom geben. So schafft das Organisationsteam zumindest virtuell Möglichkeiten, gemeinsam zu singen, sich auszutauschen oder auch Weihnachtsgeschichten zuzuhören. Den genauen Link zur Zoom-Konferenz gibt es ebenfalls auf der Viral-Homepage.

Dekorierte Fenster am Stadtteilbüro

Die Angebote am Donnerstag laufen unter dem Titel der „Nachbarschaftsgespräche“, die bereits im Frühjahr von Essen Viral initiiert wurden. Hier wird es zum einen dekorierte Fenster am Stadtteilbüro Karnap und zum anderen zugehörige Interviews auf der Homepage von Essen Viral geben.

Freitags sind alle dazu eingeladen, sich ein Überraschungstütchen am Stadtteilbüro Karnap abzuholen. Die Stückzahl ist limitiert.

An den zwei Montagen gibt es an verschiedenen Orten im Stadtteil „Plätzchen, Punsch und Poesie“. Die Mitarbeiter des Stadtteilbüros werden mit dem Bollerwagen durch den Stadtteil ziehen, zum Vortragen von Gedichten oder Geschichten einladen und anschließend Plätzchen oder Punsch „To go“ vor Haustüren im Stadtteil abstellen. Vorschläge und Wünsche zu möglichen Orten werden gerne entgegengenommen.

Informationen hängen im Schaukasten am Stadtteilbüro Karnap, Karnaper Straße 100, und können unter 88-51157 erfragt werden oder sind auch im Internet abrufbar: www.essenviral.de

