Essen: Wichernhaus als Ankerpunkt für Jugendliche

Das Wichernhaus in Essen-Holsterhausen erweise sich als ein Ort, den Jugendliche jetzt dringend brauchen, sagt der neue Leiter Joscha Kamp.

Essen-Holsterhausen. Mit großem Elan wollte Joscha Kamp an seiner neuen Wirkungsstätte loslegen, hatte Pläne geschmiedet und viele Ideen im Köcher. Doch dann kam Corona und bremste nicht nur ihn aus, sondern das gesamte Programm im Wichernhaus. Erst allmählich nehme man wieder Fahrt auf, sagt der 26-Jährige, der jetzt als hauptamtlicher Jugendleiter die Geschicke der Einrichtung lenkt.

Einrichtung in Essen-Holsterhausen bot jungen Menschen virtuelle Treffen an

So sehr die vergangenen Wochen und Monate auch eine Durststrecke gewesen sein mögen, könne man der Zeit auch Gutes abgewinnen, sagt der Essener. Es sei nämlich mit reichlich Fantasie und Kreativität gelungen, dass die Jugendarbeit nicht komplett brach gelegen habe. Wie andere Gruppen und Vereine auch vereinbarten sich die jungen Leute, darunter zahlreiche ehrenamtliche Helfer, zu regelmäßigen Spieleabenden, natürlich in Online-Fassung. „Es gab sogar eine Kochgruppe, die virtuell zusammenkam“, ergänzt Kamp. Man habe versucht, möglichst viele Jugendliche zu erreichen und einzubinden, gerade auch die Konfirmanden, die zu dem Zeitpunkt keinen Unterricht hatten.

Das Engagement sei in mehrfacher Hinsicht lohnenswert gewesen, betont der Leiter. Die Jugendlichen konnten sich mit Gleichaltrigen austauschen. „Das war gerade während des Lockdowns von großer Bedeutung“. Zudem boten die Treffen auch Gelegenheit, sich mit den Fragen und Sorgen der jungen Leute zu befassen. Aus den Zusammenkünften sind darüber hinaus Gruppen entstanden, die sich nun regelmäßig an der Planckstraße 113 einfinden und das Programm im Wichernhaus gestalten.

Einrichtung gehört zur Evangelischen Gemeinde Holsterhausen Recht spontan organisierten Joscha Kamp und seine Helfer in den Sommerferien ein Freizeitprogramm für junge Menschen. Besuch im Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen, eine Kanutour und Kinoabende zählten zu den Angeboten. Das Wichernhaus, das sich über mehrere Etagen erstreckt und ein großes Außengelände besitzt, gehört zur Evangelischen Erlösergemeinde Holsterhausen.

Jugendliche diskutieren über Maskenpflicht in Schulen

Die Aktivitäten planen die ehrenamtlichen Helfer gemeinsam mit Joscha Kamp und gehen dabei auf die Interessen der jungen Gäste ein. So werde zusammen gekocht, man organisiere Freizeiten oder treffe sich zu Schulungen für die pädagogische Arbeit. Oftmals sitzen die Besucher auch in lockerer Runde beieinander und diskutieren über den Alltag in Corona-Zeiten. Seit Schulbeginn sei vor allem die Maskenpflicht ein wiederkehrendes Thema. Die Gespräche spiegeln, so Kamp, die gesamte Bandbreite der Meinungen wider. Da gibt es die Jugendlichen, die den Mundschutz als eine große Last ansehen und ihre Schwierigkeiten zum Ausdruck bringen, genauso äußern sich aber auch Schüler, die mit dem Tragen weniger Probleme haben. Der Leiter hält es grundsätzlich für wichtig, dass solche Gespräche stattfinden. Es zeige sich ganz deutlich, dass der Bedarf vorhanden sei.

Mit der Jugend- und Konfirmandenarbeit vertraut

Joscha Kamp hat die Nachfolge von Katrin Thelen angetreten, die 18 Jahre lang für das Wichernhaus im Einsatz war und nun für das Jugendreferat des Kirchenkreises arbeitet. Beide verbindet, dass sie aus der Gemeinde stammen und in Holsterhausen aufgewachsen sind. Kamp engagiert sich schon seit vielen Jahren sehr stark in der Jugend- und Konfirmandenarbeit. Das Wichernhaus ist ihm vertraut. Als die Leitungsstelle neu zu besetzen war, bekundete er Interesse, das von der Gemeinde geteilt wurde. „Es folgte dann das offizielle Bewerbungsverfahren“, sagt der Essener, der in Hamburg Sozialpädagogik studiert hat.

Er hoffe, dass es mit den Einschränkungen bald ein Ende habe und es bald wieder in vollem Umfang genutzt werden könne, betont Joscha Kamp. Das Wichernhaus sei mit seinem Jugendcafé, den Gruppenräumen und dem Außengelände ein beliebter Treffpunkt. Um die Zielgruppe zu erreichen, will er verstärkt auf die sozialen Medien setzen und dort intensiv für die Angebote werben.