Essen-Werden: Jazz aus dem Bürgerzentrum im Live-Stream

Essen-Werden. Die Reihe „Jazz im JuBB" des Jugend- und Bürgerzentrums Werden wird in 2021 fortgesetzt und zwar schon im Januar – diesmal als Live-Stream.

Die Reihe „Jazz im JuBB" des Jugend- und Bürgerzentrums Werden wird auch in 2021 weitergehen und zwar schon im Januar – natürlich nicht live, sondern im Live-Stream. Ab 20 Uhr wird am Donnerstag, 14. Januar, ein Trio die Bühne des leider leeren Saales betreten.

Allen voran der Hammondorgelvirtuose Wolfgang Roggenkamp. Er tourte durch die ganze Welt (Südamerika, Kuba, Indonesien, Afrika, USA und natürlich ganz Europa) und arbeitete dabei mit unzähligen Künstlern zusammen, wie zum Beispiel Stan Webb, Jan Akkermann, Pete York oder auch Ben Becker und Nina Hoss.

Klassisches Jazztrio wird durch Jan Bierther komplettiert

Wolfgang Roggenkamp ist zudem ein an der Folkwanghochschule ausgebildeter Schlagzeuger und kann auch hier auf eine imposante Zusammenarbeitsliste verweisen. In Werden bleibt er aber an den Tasten und wird dort von Peter Baumgärtner am Schlagzeug unterstützt, sicher einer der bekanntesten deutschen Jazzschlagzeuger, auf unzähligen Tonträgern zu hören und auch künstlerischer Leiter der Hildener Jazztage.

Das durchaus klassische Jazztrio wird wie immer durch Jan Bierther an der Gitarre komplettiert, dem künstlerischen Leiter von „Jazz im JuBB".

Eine gute Gelegenheit, sicher und bequem zu Hause zu sein und trotzdem tolle Livemusik zu erleben: Einfach bei Youtube „Live im JuBB" eingeben. Start ist um 20 Uhr. Der Zugang ist frei; dies wird ermöglicht durch den Corona-Fonds der Stadt Essen und die Unterstützung von zwei Unternehmen.