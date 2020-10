Essen: Werbeplakat filtert Schadstoffe aus der Luft

Eigentlich sieht es wie ein ganz normales Werbebanner aus, das seit Sommer an der Fassade der Abbruchhäuser an der Huyssenallee 20 hängt. Tatsächlich aber steckt in dem überdimensionalen Plakat mehr.

Das 120 Quadratmeter große Banner kann auch Schadstoffe aus der Luft filtern. Möglich macht das eine Membran hinter dem Poster. Sie fängt die Partikel auf und gibt die gereinigte Luft wieder ab. Entwickelt haben das so genannte „Cleanair4all“-System die Essener Werbeagentur Grayfish & Marks zusammen mit ihrem Partner Outsite Media. Der Umweltgedanke werde in der Werbung immer wichtiger, betont Michael Krebs, Geschäftsführer von Grayfish & Marks. Das neu entwickelte Luftfilter-System nehme derzeit Fahrt auf.

Ruhrbahn nutzte als erstes Unternehmen das Werbesystem

Nach Angaben des Unternehmens kann so eine Wand in einem halben Jahr einen großen Teil der Schadstoffe von über 17.000 Diesel- und mehr als 43.000 Benzinautos neutralisieren. Danach muss die gesättigte Membran ausgetauscht und thermisch entsorgt werden.

Als erste hatte die Ruhrbahn die Werbefläche im August für ihre Umweltkampagne genutzt. Seit wenigen Tagen hängt an dem Rahmen nun ein Banner des Essener Immobilienunternehmens Kölbl Kruse - quasi in eigener Sache. Denn dem Projektentwickler gehört das Areal zwischen Kruppstraße und Huyssenallee, wo derzeit die alten RWE-Gebäude samt dem Hochhaus abgebrochen werden.

Kölbl Kruse wirbt für umweltfreundlichen Abbruch des RWE-Komplexes

Die umweltfreundliche Plakatwand passt dabei gut zur Werbebotschaft von Kölbl Kruse. Denn auch der Abbruch des RWE-Gebäudekomplexes soll so nachhaltig wie möglich passieren. Unter anderem werde auf der Baustelle ausschließlich mit Ökostrom gearbeitet. Außerdem sollen so viele Materialien wie möglich, die beim Abbruch anfallen, recycelt werden, teilt Kölbl Kruse auf seinem Werbeposter mit.

In Kürze wird auch am Y-Hochhaus ein solches luftfilterndes Werbesystem angebracht. Das werde geschehen, so bald die Gerüste an dem 19 Stockwerke hohem Gebäude stehen, kündigte Krebs an. Mit 230 Quadratmetern wird das Banner dort noch mal deutlich größer sein.

