Die Ehrenamtlichen vom Essener Hospizdienst „Pallium“ erfüllen letzte Wünsche, machen Ausflüge oder sitzen einfach nur am Bett und trösten die Patienten.

Sterbebegleitung Essen: Wer begleitet Menschen in ihrer letzten Lebensphase?

Essen. Sie trösten, erfüllen Wünsche: die Ehrenamtlichen vom Essener Hospizdienst „Pallium“ begleiten Schwerkranke. Nun braucht das Team Verstärkung.

Sie sind da, wenn das Leben zu Ende geht, begleiten schwerkranke Menschen in ihren letzten Tagen und Wochen: die Ehrenamtlichen vom ambulanten Essener Hospizdienst „Pallium“. Ende Mai soll der nächste Kurs starten, in dem die Sterbebegleiter auf ihre so anspruchsvolle wie erfüllende Aufgabe vorbereitet werden.

Essener „Pallium" erfüllt letzte Wünsche

„Pallium“ (lat. Mantel) wurde im Jahr 2004 im Zentrum für Palliativmedizin der Evangelischen Kliniken Essen-Mitte (KEM) gegründet. Das Team begleitet seither Menschen im Krankenhaus und Hospiz, möchte aber vor allem möglichst vielen Betroffenen helfen, auch in ihrer letzten Lebensphase selbstbestimmt und in Würde in ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben. Die Helfer erledigen Einkäufe, begleiten die Patienten zum Arzt oder machen mit ihnen Spaziergänge. Sie entlasten auch die Angehörigen, etwa indem sie Sitz- und Nachtwachen übernehmen.

Die Ehrenamtlichen werden ein halbes Jahr lang vorbereitet, finden Halt in der Gruppe und werden später professionell betreut. Pallium-Koordinatorin Jutta Doetsch freut sich jedes Mal, „wenn wir zwei wildfremde Menschen in dieser Extremsituation zusammenbringen können, und es passt“. Mal sitzen die Ehrenamtlichen einfach an der Seite der Sterbenden, nehmen ihnen die Angst vor dem Tod, mal erfüllen sie ihnen letzte Wünsche. Andere helfen, Unerledigtes zu erledigen oder sich auf dem Sterbebett mit der Familie zu versöhnen.

Helfer sollten Lebenserfahrung und Offenheit mitbringen

Die Begleitung ist kostenlos und unabhängig von Weltanschauung, Religion und sozialem Status. Aktive Sterbehilfe lehnt Pallium ab. Wer sich für die Aufgabe interessiert, sollte Lebenserfahrung mitbringen und so offen und einfühlsam sein, dass er die Patienten unterstützen kann, ohne sie einzuengen. Die an dem Ehrenamt Interessierten werden vor dem Start des Kurses zum gegenseitigen Kennenlernen zu einem Gespräch eingeladen. Dabei werden ihre Fragen zu der Aufgabe persönlich beantwortet. Der halbjährige Kurs endet mit einer Zertifizierungsfeier, eine Prüfung gibt es nicht.

Kontakt zum Ambulanten Hospizdienst „Pallium“ telefonisch unter 0201-174-24 370 oder per Mail an: pallium@kem-med.com Infos auf: https://kem-med.com/exzellenz-in-beratung-und-service/beratung-und-begleitung/pallium/pallium-und-hospizarbeit/

