Essen-Rüttenscheid. In Rüttenscheid einen Parkplatz zu finden, ist schwierig. Am Straßenrand abgestellte Dienstwagen verschärfen die Lage, wie Anwohner kritisieren.

Wer in Rüttenscheid mit dem Auto unterwegs ist, braucht meist Glück. In dem dicht besiedelten Stadtteil ist es vor allem abends schwierig, einen Parkplatz zu finden. Anwohner der Brigittastraße beklagen nun: Dienstfahrzeuge von ambulanten Pflegediensten parkten häufig am Straßenrand und verschärften damit die ohnehin schon angespannte Parksituation.

Wie die jüngste Mobilitätsumfrage ergab, legen nur sieben Prozent der Essener Bürger alle Wege mit dem Fahrrad zurück. Das zeigt: Für viele ist das Auto ist immer noch unverzichtbar. „Wer seine Tätigkeit, sein Freizeitvergnügen, oder das Einkaufen mit dem Fahrrad erledigen kann, ist gut dran, aber das sind die Wenigsten“, so ein Rüttenscheider Leser, der anonym bleiben möchte.

Dienstwagen belegen viele Parkplätze, Anwohner suchen lange

„Wenn die Leute abends nach Hause kommen, ist alles durch die Dienstfahrzeuge belegt und die Kurverei und Suche nach einem Parkplatz beginnt“, heißt es. Aus lauter Not werde dann zum Beispiel in Kurven geparkt - und wer morgens nicht schnell genug weg sei, werde mitunter abgeschleppt.

Dass für die Versorgung der Alten und Kranken gesorgt werden müsse, sei zwar selbstverständlich. Doch der Leser merkt auch an: „Früher war es so, dass jemand, der einen Betrieb in einem reinen Wohngebiet eröffnet, auch für Abstellplätze für seine Fahrzeuge sorgen musste. Dieser Verdrängungswettbewerb geht zu Lasten der hier wohnenden und arbeitenden Bevölkerung.“

Am Montagnachmittag ist die Parksituation angespannt

Die Recherche vor Ort zeigt: Da ist etwas dran. Am Montagnachmittag gegen 15 ist die Parksituation rund um die Brigittastraße bereits schwierig, es gibt wenig freie Parklücken - und sobald eine frei wird, schnappt sie sich der Nächste. Insgesamt zehn Pkw der CSE, einer gemeinsamen Gesellschaft der Essener Caritas und dem Sozialdienst katholischer Frauen Essen-Mitte, parken in der Gegend. Sechs in der Brigittastraße selbst, drei in der angrenzenden Sophienstraße und eins in der Olgastraße.

Christiane Wanders wohnt ebenfalls in der Gegend und ärgert sich schon länger über die Parksituation: Die Dienstfahrzeuge der CSE blockierten die Straßenränder, sodass es für Anwohner - besonders abends - schwierig sei, noch einen Parkplatz zu finden. „Wenn ich um 19 Uhr von der Arbeit komme, finde ich hier nie etwas“, erzählt Wanders.

Baustelle in der Paulinenstraße verschärft die Lage zusätzlich

Bis zu sieben Minuten müsse sie häufig noch bis nach Hause laufen, wenn sie endlich eine Parklücke entdeckt habe, „was an sich nicht schlimm ist, im Winter aber schon nervig.“ Noch dazu komme eine Baustelle an der Paulinenstraße. Dort erneuern die Stadtwerke gerade einen defekten Abwasserkanal, für beide Fahrtrichtungen steht nur eine Fahrspur zur Verfügung - und es fallen Parkplätze weg. „Das verschärft die Lage momentan zusätzlich“, so Wanders.

Für Tanja Rutkowski, Fachbereichsleiterin für Gesundheit und Pflege bei der CSE, ist das Problem nichts Neues. Sie ist für den ambulanten Pflegedienst zuständig - unter anderem im Pflegezentrum Rüttenscheid in der Brigittastraße. Tatsächlich hat die CSE für die 13 Dienstfahrzeuge an diesem Standort nur vier private Parkplätze angemietet: Unfreiwillig, wie Rutkowski im Gespräch mit der WAZ sagte.

CSE würde gerne zusätzliche Stellplätze mieten - findet aber keine

„Wir würden sehr gerne weitere Stellplätze mieten. Aber der Parkdruck ist in Rüttenscheid so hoch, dass wir noch keine gefunden haben“, beschreibt Rutkowski das Problem. Die Situation sei auch für die betroffenen Mitarbeiter belastend: „Wenn die Kollegen einen Termin haben, müssen sie manchmal erst zehn Minuten zum Auto laufen. Und wenn sie dann bei den Patienten ankommen, suchen sie wieder einen Parkplatz.“

Um das Problem zu umgehen, setzt der CSE-Pflegedienst nun zunehmend auf Elektro-Fahrräder. „Wir haben drei E-Bikes angeschafft und die Fahrzeugflotte von 16 auf 13 Autos reduziert“, sagt Rutkowski. Drei Mitarbeiter seien - egal bei welchem Wetter - nur noch mit dem Fahrrad in Rüttenscheid unterwegs.

Aktuell keine Lösung für die CSE, die Contilia-Gruppe hat dagegen eine gefunden

Diese Art der Mobilität solle auch ausgeweitet werden. Doch Rutkowski muss zugeben: „Das ist natürlich nicht für jeden etwas.“ Gleichzeitig sei der Standort im Herzen von Rüttenscheid unverzichtbar. Das heißt also: Im Moment gibt es keine Lösung. „Wenn es jemanden gibt, der uns Parkplätze vermieten will: her damit“, sagt Rutkowski.

Ganz anders sieht es bei der Contilia-Gruppe aus. Die hat nämlich laut Pressesprecher Thomas Kalhöfer bereits eine Lösung für ihren ambulanten Pflegedienst „Die Lindenblüten“ gefunden. Noch bis Ende November waren die Mitarbeiter des Standortes Seniorenstift St. Andreas an der Paulinenstraße ebenfalls gezwungen, ihre Dienstwagen am Straßenrand zu parken. Nun gibt es Tiefgaragen-Stellplätze für die fünf Pkw.