Politik Essen: Weitere Bezirksvertretungen in Stadtteilen entfallen

Essen Nachdem der Rat der Stadt Essen abgesagt wurde, entfallen jetzt auch Sitzungen einiger Bezirksvertretungen. Das betrifft das Thema Klinik-Aus.

Bezirksbürgermeister Hans-Wilhelm Zwiehoff hat die Sitzung der Bezirksvertretung V - Altenessen, Vogelheim, Karnap - die für Dienstag, 19. Januar, geplant war wegen der aktuellen Corona-Situation abgesagt. Damit wird auch die Fragestunde mit Contilia-Geschäftsführer Dirk Albrecht und Essens Gesundheitsdezernent Peter Renzel zum Klinik-Aus im Essener Norden auf einen anderen Zeitpunkt verschoben. Gleiches gilt für alle weiteren Tagesordnungspunkte, wie etwa "Silvester-Randale in Altenessen". Ob die Sitzung im Februar stattfinden könne ist nach Angaben von Zwiehoff unklar, man bemühe sich um alternative Formate, wie etwa Videokonferenzen. Bürger könnten ihre Anliegen und Anfragen jedoch jederzeit per E-Mail an BV5@essen.de schicken.

Auch die Bezirksvertretung VI - Stoppenberg, Schonnebeck, Katernberg - hat ihre Sitzung für Freitag, 22. Januar, abgesagt.

