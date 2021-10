Essen: Weihnachtsmärkte wegen Corona unter neuen Vorzeichen

Der Nikolaus macht in diesem Jahr keine Station auf dem Gervinusplatz in Essen-Frohnhausen. Der Bürgerverein muss wegen der Corona-Auflagen seinen Markt absagen. Doch es gibt eine Alternative.

Essen-Frohnhausen. Nach der Corona-Zwangspause steht nun für Wintermärkte eine Neuauflage an. Beispiele zeigen, was jetzt für die Besucher anders organisiert ist.

Der Pandemie zum Trotz wird es in Essen vielerorts Weihnachts- oder Wintermärkte geben, meist allerdings unter etwas anderen Vorzeichen, wie die Beispiele aus Essen-Frohnhausen und Rüttenscheid zeigen.

Den Weihnachtsmarkt in Frohnhausen wegen Platzmangel an einen anderen Ort verlegt

In Essen-Frohnhausen hat man den traditionellen Nikolausmarkt nun kurzerhand vom Gervinusplatz in die Gemeinde St. Antonius verlagert, um den aktuellen Corona-Regeln gerecht zu werden. Schon 19 Mal – 15 Mal davon auf dem Gervinusplatz – hat der Bürgerverein seinen Nikolausmarkt veranstaltet, brachte am 1. Advent stets 14 verschiedene Beschicker und Marktbuden zusammen. Sicherlich 600 Besucher fanden den Weg nach Frohnhausen. Doch wie schon im vergangenen Jahr muss sich der Verein den Corona-Regeln beugen. „Der Gervinusplatz ist einfach nicht groß genug, um die notwendigen Abstandsregeln einzuhalten“, bedauert Vorsitzender Udo Karnath.

Die Zahl der Beschicker würde auf vier zusammenschrumpfen. „Das ist einfach zu wenig“, sagt Karnath. „Für uns, aber auch für das Publikum.“ Der Nikolaus hätte ohnehin diesmal seine Geschenke nicht verteilen dürfen. „Die Kinder halten in der Aufregung keinen Abstand ein“, sagt Karnath. „Das ist verständlich, aber einfach nicht zu verantworten.“

Vereine und Initiativen sind zum Mitmachen in Frohnhausen aufgerufen

Auf das vorweihnachtliche Vergnügen muss in Frohnhausen dennoch niemand verzichten. Nach Gesprächen zwischen der Interessengemeinschaft „Mein Frohnhausen“ und der Gemeinde St. Antonius wird es nun am 5. Dezember von 11 bis 17 Uhr einen gemeinsamen Nikolausmarkt an der Kölner Straße geben. „Unsere Gemeinde hat seit ich denken kann, immer einen Adventsmarkt veranstaltet“, erklärt der stellvertretende Gemeinderatsvorsitzende Michael Felter. „Dieser fand allerdings nur im Saal statt. Nun nehmen wir auch den Parkplatz dazu und stellen uns – trotz Corona – größer auf.“

Die IG Frohnhausen, die beim Nikolausmarkt auf dem Gervinusplatz für die Präsente sorgte, will die Antonius-Gemeinde organisatorisch unterstützen und ruft zum Mitmachen auf. „Vereine und Institutionen, die bereits in den letzten Jahren am Nikolaus- oder am Adventsmarkt der Gemeinde teilgenommen haben, sind herzlich eingeladen, sich mit einem Stand zu beteiligen“, sagt IG-Vorsitzender Björn Föhse. Auch der Nikolaus wird in St. Antonius erwartet. „Bei der Verteilung der Geschenke lassen wir uns etwas einfallen, damit es keine Probleme mit den Abstandsregeln gibt.“

Auch der Bürgerverein will helfen und die Händler, die zuletzt auf dem Gerviusplatz standen, nach St. Antonius vermitteln. „Im nächsten Jahr werden wir hoffentlich wieder auf dem Gervinusplatz feiern können“, sagt Vorsitzender Udo Karnath. Sogar einen festen Termin gibt es schon: den 3. Dezember 2022.

Für das Festzelt auf dem Rüttenscheider Wintermarkt gilt die 2G-Regel

Das Festzelt des Rüttenscheider Wintermarktes lockt große Scharen an Besucher an und bietet Platz für mehrere hundert Gäste Foto: Rolf Krane

In Rüttenscheid soll es für die nunmehr 19. Auflage des Wintermarktes vom 9. bis 22. Dezember beim Ort des Geschehens bleiben. Der Budenzauber hat am Rüttenscheider Stern seinen Stammplatz. 2020 hatte die IGR als Veranstalter zwar bis zuletzt gehofft, den Markt doch noch durchziehen zu können, doch wegen Corona kam es dann doch zur Zwangspause.

Wie auch bei den Vorgänger-Veranstaltungen wird auch dieses Mal ein Festzelt seinen Platz finden, das mehrere hundert Menschen aufnehmen kann. Die Besucher bekommen dort lukullische Spezialitäten serviert, für die Rüttenscheider Gastronomen sorgen. Aufgrund der Pandemie wird aber hier die 2G-Regel gelten, sagt Krane. Das sehe das bislang verfasste Konzept für den Wintermarkt so vor. Einlass bekommen also Geimpfte und Genesene. Es werde für Kontrollen am Eingang gesorgt, hebt der Vorsitzende hervor. Und natürlich werde man sich auch an die dann gültigen Hygieneregeln halten. Mit zum Angebot gehöre wie gewohnt der Glühweinstand, der bis in den späteren Abend hinein geöffnet hat.

Nächste Woche wird in Rüttenscheid die Weihnachtsbeleuchtung angeknipst

Standmiete beträgt 30 Euro Wer beim Weihnachtsmarkt in Frohnhausen mitmachen möchte, der kann einen Stand anmieten. Die Standgröße beträgt 3 x 3 Meter, die Kosten belaufen sich auf 30 Euro. Der gesamte Erlös der Standmieten kommt den Hilfsprojekten der Gemeinde zugute. Für Anmeldungen und Rückfragen stehen Michael Felter (Gemeinde St. Antonius) unter michael.felter@arcor.de und Björn Föhse (Interessengemeinschaft) unter b.foehse@meinfrohnhausen.de zur Verfügung. Interessierte melden sich bitte bis zum 7. November 2021 an.

Gleich neben dem Festzelt werden rund 20 Hütten aufgebaut, die mit einer bunten Vielfalt an Deko, Schmuck, Accessoires, Kleidung und Kunsthandwerk aufwarten. Die Stände erfreuen sich alle Jahre wieder großer Beliebtheit und dürften auch dieses Mal wieder ein Publikumsmagnet sein. Im Unterschied zu Festzelt und Glühweinstand schließen die Hütten meist in den früheren Abendstunden. Zum Standardprogramm des Wintermarktes gehörte vor Corona auch gern ein verkaufsoffener Sonntag. So soll es auch jetzt wieder sein, der Termin ist nach jetziger Planung am 12. Dezember. Um im Übrigen die Bevölkerung auf die bevorstehende Jahreszeit einzustimmen, wird in der kommenden Woche, am Mittwoch, 27. Oktober, um 19 Uhr an der Siechenhauskapelle (Rüttenscheider Straße) das Licht für die Weihnachtsbeleuchtung angeknipst.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Die bislang geplanten Weihnachtsmärkte im Überblick:

Diese Weihnachtsmärkte und vorweihnachtliche Aktionen sind derzeit in den Stadtteilen geplant:

44. Steeler Weihnachtsmarkt, ICS, Kaiser- Otto-Platz (4.11. 2021 - 2.1. 2022)

49. Intn. Weihnachtsmarkt, EMG, Innenstadt (12.11. - 23. 12. 2021)

Wintermarkt im Südviertel, IG Kaufhaus Süd, Witteringstraße (12.11. - 14. 11. 2021)

9. Altenessener Adventsmarkt, IG Altenessen, Forumsplatz (19.11. - 30.12. 2021)

St. Martinsumzug, Bürgerschaft Margarethenhöhe, Kleiner Markt (20.11. 2021)

Krayer Weihnachtsmarkt, Initiativkreis Aktion Kray, Vorplatz Krayer Rathaus (26. - 28.11. 2021)

Weihnachtsmarkt Saleshaus, Steeler Straße 261 (27.11. 2021)

26. Borbecker Weihnachtsmarkt (mit Lichterwoche), BBVV und Cebo, Borbecker Platz (28.11. 2021)

Weihnachtsmarkt Margarethenhöhe, Bürgerschaft, Kleiner Markt (28.11. 2021)

Weihnachtsbeleuchtung Kettwig und Werden (Start: 28.11. 2021)

Frintroper Weihnachtsmarkt, SC Frintrop, Frintroper Marktplatz (4.12. 2021)

Weihnachtsmarkt Haarzopf, Bürgerverein, Parkplatz Raadter Str. (5.12. 2021)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen