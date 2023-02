Mathematik Essen: Was Goetheschüler beim Mathe-Wettbewerb erreichten

Essen-Bredeney. Die Goetheschule Essen erreicht als einziges Team die volle Punktzahl und gewinnt so einen internationalen Wettbewerb. Das waren ihre Erfahrungen.

Oberstufenschülerinnen und -schüler der Goetheschule haben bei einem internationalen Mathe-Wettbewerb erfolgreich abgeschnitten. Es ist nicht das erste Mal, dass die Schule in Mathe-Wettstreiten Preise gewinnt. Fünf Oberstufenschüler sind jetzt mit Auszeichnungen aus dem niederländischen Maastricht zurückgekehrt.

Die Uni Maastricht hatte die „Mathematical Modelling Competition“ ausgerufen. Die Goetheschule nahm als einzige Schule aus Essen teil. Schulleiterin Nicola Haas, die selbst Mathe unterrichtet, war mit von der Partie. Es galt, als Team fünf Aufgaben in zweieinhalb Stunden zu lösen.

Die Aufgabe: Wie wenige spitzwinklige Dreiecke passen in ein Quadrat?

„Wir mussten zum Beispiel überlegen, in wie viele möglichst wenige spitzwinklige Dreiecke ein Quadrat aufgeteilt werden kann“, sagt Jakub Soltyski (Jahrgang EF). Klingt womöglich einfach, ist aber knifflig.

Nervosität haben die Schülerinnen und Schüler zwar nicht verspürt, aber: „Zum Glück gab es während des Wettbewerbs Schokolade, das hat geholfen“ sagt Alexandra Kupriy (Jahrgang Q1). Schulleiterin Nicola Haas ergänzt: „Sie haben ja alle schon Wettbewerbserfahrung, das hilft.“

Aufgaben in Mathe-Wettbewerben sind etwas anders

Grundsätzlich gilt es, bei Wettbewerben Aufgaben zu lösen, die so nicht im Mathe-Unterricht behandelt werden, es geht stärker als im Alltag, spontan neue Lösungsstrategien zu suchen, um ein Um-die-Ecke-denken. „Eine Strategie“, sagt Mathe-Lehrer Martin Brüning, „kann man sich vorher nicht überlegen.“

Während des Wettbewerbs stellten die Essener irgendwann fest, dass es gut lief – und sie am Ende die Mannschaft waren, die als einzige alle Aufgaben richtig und vollständig lösten. Ergebnis: Volle Punktzahl.

Die Teilnahme an weiteren Wettbewerben ist bereits geplant. Jakub Soltyski und Boldiszár Mann werden an der Landesrunde der Mathematik-Olympiade teilnehmen. Mathe-Lehrer Brüning wirft ein, dass bald auch der Bundeswettbewerb für Mathematik anstehe und Schüler Boldiszár Mann zusätzlich für die Internationale Mathematik-Olympiade in Japan trainiere. Boldiszár Mann war bereits vor etwa einem Jahr erfolgreich bei einem deutschlandweiten Wettbewerb.

