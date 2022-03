Essen: Warum viele Bräute ungetragene Kleider verkaufen

Die Schwestern Anke und Rebecca Scheller (von links) setzen in ihrem Geschäft „Alice und Eve“ auf Brautkleider aus zweiter Hand.

Essen-Huttrop. Bei „Alice und Eve“ in Huttrop hängen viele ungetragene Kleider auf der Stange. Wie die Pandemie Angebot und Nachfrage verändert.

Auf Brautkleider aus zweiter Hand haben sich die Schwestern Anke und Rebecca Scheller in ihrem Laden in Huttrop spezialisiert. Bei „Alice und Eve“ an der Rellinghauser Straße sind die Pandemie und ihre Folgen für die gesamte Hochzeitsbranche noch immer zu spüren – auch wenn zur Erleichterung der Schwestern der Betrieb nach und nach wieder geregelter läuft.

2017 haben die Schwestern Rebecca und Anke Scheller ihr Brautmodengeschäft „Alice und Eve" an der Rellinghauser Straße 201 eröffnet.

Beratungen sind dort montags, dienstags, donnerstags und freitags zwischen 10 und 18 Uhr sowie samstags zwischen 9 und 17 Uhr möglich, allerdings ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung.

Weitere Informationen unter aliceundeve.de

Auf den Kleiderstangen hängen verschiedene Modelle, Prinzessinnenkleider, klassische A-Linien und Meerjungenfrauenkleider. So verschieden die Kleider, so verschieden sind auch die Geschichten, die sich hinter ihnen verbergen. „Pre-loved“ heißt die Kategorie hier, weil „schon geliebt“ besser klingt als gebraucht. Tatsächlich aber hat die Pandemie dafür gesorgt, dass hier viele Kleider zum Verkauf hängen, die zwar schon eine Vorbesitzerin hatten, aber nie getragen wurden.

Essenerinnen verkaufen Brautkleider aus zweiter Hand

„Wir wurden quasi überrannt mit Angeboten von Bräuten, die ihr Kleid nicht getragen haben“, erinnert sich Anke Scheller. Als die Einschränkungen besonders drastisch gewesen sein, hätten viele Paare ihre Hochzeitsfeier entweder komplett abgesagt oder in viel kleinerem Rahmen gefeiert als ursprünglich geplant. Beim Essen im kleinen Familienkreis seien Träume aus Tüll dann nicht mehr gefragt gewesen.

„Wir haben insgesamt einen Trend zu Feiern in kleinerem Rahmen und zu Gartenpartys festgestellt“, sagt Rebecca Scheller. Ihre Schwester ergänzt: „Es wurde alles etwas familiärer und damit stieg auch die Nachfrage nach Kleidern, die weniger pompös sind.“ Damit konnten die Schwestern dienen, denn sie führen viele Kleider im sogenannten Vintage-Stil, der fließender und weniger ausladend ist. „Wir kaufen auch Kleider dazu, wenn wir bemerken, dass ein bestimmter Stil stärker nachgefragt ist“, sagt Anke Scheller. So stammten von den rund 200 Kleidern im Geschäft ungefähr zwei Drittel aus zweiter Hand und ein Drittel sei Neuware.

Accessoires wie Schleier, Diadem und Gürtel gehören für manche Bräute zum kompletten Outfit dazu. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Neben ausgefallenen Feiern habe die Pandemie weitere Gründe mit sich gebracht, die zum Verkauf ungetragener Kleider geführt hätten. „Ein anderes Problem ist, dass Kleider nicht mehr passen, weil im Lockdown einige Kilos dazugekommen sind“, sagt Anke Scheller. Kleider enger zu nähen sei möglich, sie nachträglich zu weiten, hingegen schwierig. Und so manche Braut verbinde nach den vielen Unsicherheiten und Absagen negative Gefühle mit dem einstigen Traummodell und entscheide sich noch einmal für ein anderes.

Lockdowns haben Folgen für den Betrieb

Unsicherheit habe die Pandemie auch in das kleine Familienunternehmen selbst gebracht. Gerade der immer wieder verlängerte Lockdown um den Jahreswechsel 2020/2021 habe die Betriebsabläufe durcheinander gewirbelt. Zwar habe es noch immer genug Heiratswillige gegeben, aber die Arbeit habe sich auf einen kurzen Zeitraum gedrängt – eigentlich seien die Monate Januar bis Mai die Hochsaison im Geschäft. „Anfragen hatten wir genug, aber wir mussten ständig umplanen“, sagt Rebecca Scheller.

Zwar hätten sie Einnahmeverluste verkraften müssen und das finanzielle Polster sei wie bei vielen Betrieben etwas geschmolzen, Existenzsorgen gebe es aber zum Glück nicht bei „Alice und Eve“. Die Schwestern sind froh, dass sie aktuell wieder Bräute und Begleitung im Laden begrüßen dürfen, wenn auch mit Maske und unter Einhaltung der weiteren Hygieneregeln und Einschränkungen. Auf deren Einhaltung pochen die Schwestern allein schon aus Eigeninteresse weiterhin: „Wir sind ein kleines Familienunternehmen und hätten niemanden, der uns vertreten könnte.“

