Essen: Warum ein Jobvermittler für die Corona-Impfung wirbt

Mit einer Grafik haben Haumand Said (r.) und Cem Dülger vom Kompetenzzentrum der Jugendberufshilfe in Essen-Rellinghausen die Impfquote bei ihren Kundinnen und Kunden dokumentiert.

Essen-Rellinghausen. Haumand Said ist Jobvermittler bei der Jugendberufshilfe Essen. Warum er sehr erfolgreich Überzeugungsarbeit in Sachen Corona-Impfung leistet.

Corona hat Einfluss auf den Arbeitsmarkt.

Bei der Jugendberufshilfe sollen junge Menschen in Arbeit vermittelt werden.

Auch die Kreishandwerkerschaft empfiehlt Impfungen.

Der Betrieb bei der Jugendberufshilfe läuft wieder – trotz Corona. Das gilt für die Werkstätten, aber auch für das Kompetenzzentrum für Zugewanderte in Essen-Rellinghausen. Dennoch hat die Pandemie weiter Auswirkungen auf den Alltag. Warum es für Jobvermittler Haumand Said so wichtig ist, die jungen Zuwanderer, die er in Arbeit bringen soll, vom Sinn der Corona-Impfung zu überzeugen.

Sich gegen Corona impfen zu lassen, ergibt für den Jobvermittler nicht nur zum Wohl der Gesellschaft Sinn. Er sieht darin auch klare Vorteile für seine Kundinnen und Kunden bei der Arbeitssuche. „Wer nicht geimpft ist, liefert dem Arbeitgeber ein Argument, ihn nicht zu beschäftigen“, sagt Said. Schon bei der Praktikumssuche könne es ohne Piks schwierig werden, einige Arbeitgeber, die sonst Praktikanten betreuten, winkten bei Bewerbern ohne Impfung ab.

Corona-Impfung kann den Einstieg ins Berufsleben für Zuwanderer in Essen erleichtern

Über 100 junge Zugewanderte zwischen 18 und 25 Jahren, die im Kompetenzzentrum an der Schnabelstraße auf den Einstieg ins Arbeitsleben vorbereitet werden, hat der 31-Jährige schon vom Sinn der Corona-Impfung überzeugt. 70 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien vollständig geimpft, 17 Prozent immerhin einmal. Und das bei einer Zielgruppe – jung mit Migrationshintergrund – , die oftmals als besonders impfskeptisch gilt.

Im Kompetenzzentrum werden 80 junge Menschen betreut In der 2017 gegründeten Einrichtung an der Schnabelstraße werden Zuwanderer, die über das Job-Center kommen, nach Vorbildung, individuellen Kompetenzen, Fähigkeiten und Neigungen eingestuft. Sie kommen in der Regel sechs Monate lang für 20 Stunden pro Woche, üben zum Beispiel Bewerbungsgespräche und das Verhalten am Arbeitsplatz, bekommen arbeits- und sozialrechtliche Grundlagen vermittelt. „Wir unterscheiden zwischen arbeitsmarktnahen Kunden, die dann von den Vermittlern weiterbetreut werden, und arbeitsmarktfernen Kunden, die von sozialpädagogischen Fachkräften betreut werden“, erklärt Jobcoach und Koordinator Cem Dülger. Derzeit betreut das Kompetenzzentrum der Jugendberufshilfe 80 junge Zuwanderer, die in Essen leben. Zu den Hochzeiten der Flüchtlingswelle waren es schon mal 180. Sie werden nicht nur im Hinblick auf eine Ausbildung oder einen Job beraten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen auch bei der Wohnungssuche und der Anerkennung von Zeugnissen, beraten bei Schulden.

„Uns ist wichtig, dass die jungen Menschen das Impfen auch in ihrem Umfeld, zum Beispiel in der Familie, thematisieren“, so Said. Das sei vielfach gelungen, wie ihm die Teilnehmer berichtet hätten. „Einige haben nach der eigenen Impfung dann auch die Eltern ins Impfzentrum gebracht“, freut sich der Jobvermittler über den Erfolg seiner Bemühungen.

Haumand Said selbst stammt aus dem Irak und lebt seit 2008 in Deutschland. Der gelernte Kfz-Techniker arbeitet seit Jahren für die Jugendberufshilfe und bringt im Kompetenzzentrum Jugendliche mit Migrationshintergrund, die eine Ausbildung oder Arbeitsstelle suchen, mit Arbeitgebern zusammen.

Mit der Corona-Impfung steigen die Chancen auf einen Job oder einen Praktikumsplatz. Davon jedenfalls ist Haumand Said, Jobvermittler bei der Jugendberufshilfe, überzeugt. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

„Wir versuchen, sachlich aufzuklären und mit den Mythen aufzuräumen, die im Internet kursieren“, erklärt Haumand Said, der erst als Sprachvermittler im Kompetenzzentrum tätig war und dort seit 2019 als Jobvermittler arbeitet. „Es gibt da eine Menge Vorurteile. Viele befürchten, keine Kinder bekommen zu können, wenn sie sich impfen lassen“, konkretisiert sein Kollege Cem Dülger.

Als der Piks ohne Termin im Impfzentrum möglich war, begleitete Haumand Said die impfwilligen Teilnehmer mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin, unterstützte sie beim Ausfüllen der Unterlagen und sprach ihnen Mut zu, wenn sie Angst vor der Spritze hatten. „Mal bin ich mit einem, mal mit 13 Teilnehmern unterwegs gewesen.“

Schutz der Kunden steht für die Kreishandwerkerschaft im Vordergrund

Auch bei der Kreishandwerkerschaft Essen gibt es die dringende Empfehlung, sich gegen Corona impfen zu lassen. „Es ist leichtsinnig, das nicht zu tun“, sagt Hauptgeschäftsführer Wolfgang Dapprich. Wer bei der Kreishandwerkerschaft arbeite, für den gelte die 3G-Regel. „Das ist das Mindeste, mir wäre 2G lieber“, so Dapprich. Man könne niemanden zum Impfen zwingen, aber ein negativer Test sei dann die Grundvoraussetzung. Dass die Tests jetzt kostenpflichtig werden, sei nachvollziehbar, schließlich habe fast jeder die Chance, sich impfen zu lassen.

„Gerade im Elektro- und Sanitärbereich, bei Malern oder Fliesenlegern, die in den Wohnungen arbeiten, gilt es, die Kunden zu schützen“, sagt der Geschäftsführer. Dass es ohne Impfung schwieriger wird, an Jobs oder Praktikumsstellen zu kommen, kann er sich durchaus vorstellen. „Das ist am Ende eine betriebliche Entscheidung.“

Bei der Industrie- und Handelskammer in Essen sind dagegen keine Betriebe bekannt, die zum Beispiel Praktikumsplätze nur an Geimpfte vergeben. Der Grund liege auf der Hand: „Egal, wie man sich in dieser Frage entscheidet: Das ist ein heikles Thema, mit dem man eher nicht an die Öffentlichkeit geht“, vermutet Yvonne Schumann von der IHK.

