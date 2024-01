Pfarrer Markus Weidemann wird zum vierten Mal in den Ruhestand verabschiedet, hier ist er bei der Weihnachtspredigt im Essener Heliand-Zentrum an Heiligabend zu sehen.

Ruhestand Essen: Warum dieser Pfarrer viermal in den Ruhestand ging

Essen Freunde und Bekannte glauben es kaum: Pfarrer Markus Weidemann wird in Essen in den Ruhestand verabschiedet. Warum er vier Anläufe brauchte.

Viele freuen sich auf ihren Ruhestand, anderen fällt der Abschied vom Arbeitsplatz schwer. Die Geschichte von Markus Weidemann ist eine gänzlich andere, er nimmt nun den vierten Anlauf für seinen Ruhestand.

Wenn Markus Weidemann Freundinnen und Freunden erzählt, dass er nun – und zwar wirklich – in den Ruhestand geht, antworten diese nicht selten spöttisch. „Das glauben wir nicht, das haben wir schon ein paarmal gehört“, hört der Theologe dann mitunter. Und tatsächlich sei die Skepsis begründet, handele es sich doch immerhin nunmehr um seine vierte Verabschiedung aus dem Berufsleben, berichtet Stefan Koppelmann, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Kirche Essen verantwortlich ist.

Allein in Essen verabschiedet sich der Pfarrer zum zweiten Mal

Markus Weidemann wird im Januar 72 Jahre alt. „Schon 2015, in München-Solln, hatte ich mich als Pfarrer der bayerischen Landeskirche in den Ruhestand verabschiedet. Als ich im Dezember 2021 in Essen-Kupferdreh verabschiedet wurde, dachte ich erneut, dass es das nun wirklich wäre“, sagt der Geistliche und blickt nach Essen: „Jetzt werde ich in der Kirchengemeinde Freisenbruch-Horst-Eiberg bereits zum zweiten Mal verabschiedet.“

Der erste Anlauf im Essener Osten fand bereits am 24. Februar 2019 statt, mit Gottesdiensten in der Zionskirche und im Heliand-Zentrum und einem fröhlichen Fest – ganz so, wie es jetzt für den kommenden Sonntag (7. Januar) ebenfalls geplant ist. „Lange durchgehalten habe ich es nie“, gibt Markus Weidemann unumwunden zu.

Bereits 2015 wurde Pfarrer Markus Weidemann 2015 in München-Solln in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Photo Mengede / WAZ

Nach seinem Umzug in den Kirchenkreis Essen wurde der Pfarrer, dann formell schon „Pfarrer i.R“, „im Ruhestand“, hier in vielen Gemeinden eingesetzt. Manchmal nur für ein oder zwei Gottesdienste, für Schulgottesdienste, um Urlaubszeiten und kurze Vakanzen zu überbrücken. Solche kürzeren Stationen waren Rellinghausen (ganz kurz), Karnap (nur zwei Wochen), Altenessen (kurz), Bergerhausen, Burgaltendorf und Werden.

Längere Zeit blieb Markus Weidemann schließlich in Frohnhausen, Haarzopf, Kupferdreh, Katernberg, Überruhr, Kray und Freisenbruch-Horst-Eiberg; im katholischen Krankenhaus St. Josef vertrat er ein halbes Jahr lang sowohl den evangelischen als auch den katholischen Seelsorger. Als dann im Januar 2022 die dringende Bitte an ihn herangetragen wurde, erneut in der Kirchengemeinde Freisenbruch-Horst-Eiberg auszuhelfen, konnte der Pfarrer auch diesem Ruf nicht widerstehen, hielt Gottesdienste und predigte bei Bestattungen.

Festlicher Gottesdienst in Essen-Freisenbruch am 7. Januar

Doch allen Unkenrufen zum Trotz wird es ernst, es soll dieses Mal ein Ruhestand auf Dauer sein. „Ich verabschiede mich mit großer Dankbarkeit. Mir wurde von Gemeindegliedern, Kolleginnen und Kollegen und den Mitarbeitenden in den Gemeinden und vom Kirchenkreis viel Wertschätzung entgegengebracht. Ich bekam vielfältige und äußerst positive Rückmeldungen zu Gottesdiensten und Amtshandlungen – das wiederum hat mich getragen und angespornt. Und hat mir geholfen, bis heute durchzuhalten“, zieht Pfarrer Markus Weidemann ein positives Fazit seiner langjährigen Tätigkeit.

„In dieser wechselseitigen Zuneigung spürte ich die Verbundenheit der christlichen Gemeinden. Das Wort Liebe wage ich kaum zu schreiben, aber sie war da. Sie hat es mir leicht gemacht, im Ruhrgebiet eine neue Heimat zu finden. Bleiben auch Sie gesegnet und behütet“, sagt Markus Weidemann, der wohl auch in Erinnerung bleiben wird, als der Pfarrer, der viermal in den Ruhestand ging.

Einladung zum Frühschoppen und Abschiedsfest in der Essener Gemeinde

Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes am Sonntag, 7. Januar, um 11.15 Uhr im Heliand-Zentrum, Bochumer Landstraße 270, verabschieden die Evangelische Kirchengemeinde Freisenbruch-Horst-Eiberg und der Kirchenkreis Essen Pfarrer Markus Weidemann in den Ruhestand. Die Entpflichtung aus dem Dienst übernimmt die zweite Stellvertreterin der Superintendentin, Skriba Silke Althaus. Bereits um 10.30 Uhr lädt die Gemeinde zu einem Frühschoppen mit Sekt und Selters ein; im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Abschiedsfest statt.

