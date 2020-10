Essen: Warum die Bomben-Entschärfungen so lange dauerten

Mittwochnachmittag, 14 Uhr: Die Stadt Essen gibt zwei Bombenfunde bekannt. Donnerstagfrüh, 3.38 Uhr: Der Betreuungsplatz wird aufgelöst, die Fahrzeuge rücken ein. Zwischen der ersten und der letzten Meldung zu den beiden Blindgängern an der B224 herrschte ein halbtägiger Ausnahmezustand in Altenessen-Süd. Insgesamt 430 Einsatzkräfte bewältigten die wohl aufwendigste Entschärfungsaktion in einem Wohngebiet der vergangenen Jahre in Essen.

Von den ersten Vorbereitungen über die Evakuierung der Häuser mit über 4200 Anwohnern und dem schlussendlichen Abrücken der Einheiten der Feuerwehren aus Essen, Mülheim, Oberhausen, Duisburg Mettmann, von Technischem Hilfswerk, DLRG, aller Essener Hilfsorganisationen, von Polizei, Ordnungsamt und Westnetz vergingen über 13 Stunden.

Die Blindgänger drohten im Grundwasserschlamm zu versinken

Es dauerte gefühlt endlos. Und es dauerte so lange, weil die Stadt und deren Unterstützer mit allerlei besonderen Herausforderungen zu kämpfen hatten. Nicht nur, dass die Blindgänger in elf Metern Tiefe im Grundwasserschlamm zu versinken drohten. Es waren auch die fast 70 Krankentransporte, die unter Corona-Bedingungen absolviert wurden, und nicht zuletzt zwölf renitente Bürger, die ihre Wohnungen erst verlassen wollten, als das Ordnungsamt die Polizei um Hilfe rief. Eine Reihe widriger Umstände trugen also das Ihrige zu dem eh schon gewaltigen Evakuierungsaufwand bei, während über 200 Menschen bis in die Morgenstunden in der Betreuungsstelle des Nord-Ost-Gymnasiums ausharren mussten.

Auch wenn es zunächst den Anschein hatte: Es waren also am Mittwoch „nicht die Verweigerer allein“, sagt Stadtsprecherin Jasmin Trilling, „die für die Verzögerungen ursächlich waren.“ Da sie sich nach bisherigem Erkenntnisstand am Ende alle gefügig gezeigt haben, als Streifenwagen vor ihrem Haus hielten, werden sie auch nicht belangt. Ein Bußgeld wäre in einem solchen Fall nicht verhältnismäßig, ist Trilling überzeugt: „Das hätte vor Gericht keinen Bestand.“

Störrischen Stubenhockern drohen hohe Geldbußen

Nur wer mit körperlicher Gewalt aus seiner Wohnung geholt werden muss, wird am Ende sanktioniert. Im Extremfall sieht die städtische Verordnung für störrische Stubenhocker eine Geldbuße von sogar bis zu 1000 Euro vor. Seit 2017 gilt diese Regel, nachdem zwei Bredeneyer besondere Halsstarrigkeit gezeigt und eine Entschärfung, die auch den Verkehr auf der A52 betraf, über Stunden schuldhaft verzögert hatten.

Da diese Renitenz nach Einschätzung der Stadt über die Jahre zugenommen hat, wurde die Möglichkeit einer Sanktionierung per Ratsbeschluss überhaupt gefasst. Seit Inkrafttreten der neuen Vorschrift leitete die Stadt elf dieser Bußgeldverfahren gegen notorische Verweigerer ein. Mit welchen Summen sie im Einzelfall tatsächlich zur Kasse gebeten worden sind, konnte Trilling am Donnerstag allerdings nicht sagen.

Zu den Kosten des Einsatzes macht die Stadt keine Angaben

Zu den Kosten eines solchen Einsatzes wie vom Mittwoch auf den Donnerstag hält sich die Stadt bedeckt. Das zu kalkulieren, sei hoch komplex, ist Trilling überzeugt, da viele Leistungen bei einer Bombenentschärfung später mit dem Land verrechnet werden, das den kommunalen Kräften und insbesondere der Essener Feuerwehr mit seiner unerbittlichen Vorschrift der ad hoc-Entschärfungen so Einiges abverlangt.

Da auf der Hauptwache an der Eisernen Hand bei einer Blindgängerlage alle Fäden zusammenlaufen, gibt es Feuerwehrleute, die ihren Dienst nichts Schlimmes ahnend um sieben Uhr morgens antreten, um im Falle eines Bombenalarms am Ende 20 Stunden abgerissen zu haben. Bei 25 Entschärfungen im vergangenen und bislang 14 in diesem Jahr, die gemeinhin alle verfügbaren Kräfte binden, kommen schnell Unmengen von Überstunden zusammen.

Mit Kritik an der Landesvorschrift hält sich die Stadt zurück

Die Verantwortlichen in der Stadt mögen sich deshalb an der Landesvorschrift reiben, die eine weniger stressige und für alle Bürger weniger belastende Entschärfung auch Tage nach einem Fund etwa an Wochenenden nicht erlaubt, außer es sind ganze Krankenhauskomplexe zu evakuieren. Dennoch hält man sich mit öffentlicher Kritik zurück. Jasmin Trilling formuliert es vorsichtig so: „Wir hätten es gerne anders, aber es gilt eben die Vorschrift.“

Den Newsletter für Essen bekommen Sie hier.