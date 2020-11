Essen: Warum Aalto und Philharmonie am Montag rot leuchten

Essen. Das Aalto-Theater und die Philharmonie werden am Montag bis in die Nacht rot angestrahlt. Was es damit auf sich hat.

Die Theater und Philharmonie demonstrieren trotz der geschlossenen Bühnen ihre Verbundenheit mit dem Publikum. Oper, Ballett, Schauspiel und Philharmonie beteiligen sich mit verschiedenen Beiträgen am bundesweiten „Aktionstag der Theater und Orchester“ des Deutschen Bühnenvereins. So werden am heutigen Montag (30. November) das Aalto-Theater und die Philharmonie bis in die Nacht rot erleuchtet.

Zudem gibt es aus dem Aalto-Theater auf www.spectyou-aktionstag.com ab Dienstag (1. Dezember) einen Einblick in die aktuelle Probenarbeit zu „Kurzer Prozess mit Hänsel und Gretel“ mit der Sopranistin Christina und Mezzosopranistin Marie-Helen Joël sowie Choreographin Adelina Nigra und Pianist Heribert Feckler.

Das von innen erleuchtete Grillo-Theater verwandelt sich zunächst bis Freitag von 17.45 bis 18 Uhr in eine Kunstinstallation. Angelehnt an ein Konzept des Deutschen Theaters Göttingen werden Fragen von Schauspielern gesprochen und über Lautsprecher ertönen, die Menschen zum Innehalten und Nachdenken einladen sollen.