Essen: VW Tiguan überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

Während der Unfallaufnahme war die Emscherstraße am Dienstagvormittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Essen. In Essen-Katernberg hat sich bei einem Unfall das Auto eines 53-Jährigen überschlagen. Vorher schob es einen Ford Transit auf einen Transporter.

Bei einem Unfall hat sich in Essen-Katernberg am Dienstagvormittag ein Auto überschlagen. Dessen Fahrer, ein 53-jähriger Essener, war laut Polizei gegen 10.30 Uhr auf der Emscherstraße in Richtung Stauderstraße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann auf der Höhe eines Autohandels nach rechts von der Fahrbahn ab.

Vermutlich, so heißt es in einer Mitteilung, prallte er dort mit seinem VW Tiguan mit einem entgegengesetzt geparkten Ford Transit zusammen und schob diesen auf die Rampe eines Autotransporters.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Auto überschlägt sich in der Luft

Das Auto des 53-Jährigen geriet durch den Zusammenstoß in Schieflage, überschlug sich in der Luft und landete auf dem Dach. Ersthelfer holten den Mann aus dem Wagen, er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein eigenes Auto sowie der Ford waren nicht mehr fahrbereit, die Polizei geht von Totalschäden aus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Emscherstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0201/829-0 zu melden.

Der VW Tiguan kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Foto: Polizei Essen

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen