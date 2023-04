Essen: VW mit Bauschaum „abgedichtet“ – was steckt dahinter?

Essen. In Steele ist ein Touareg durch jede Menge Bauschaum in den Karosseriespalten beschädigt worden. Halter und Polizei stehen vor einem Rätsel.

War es ein übler Scherz oder ein Racheakt? Einem Essener ist an Ostern ein besonders schlechtes Überraschungsei ins Nest gelegt worden: Sein VW Touareg wurde auf einem Parkplatz an der Ruhrau in Steele rundherum mit Bauschaum „abgedichtet“. Die Polizei Essen bestätigte am Dienstagmorgen eine entsprechende Anzeige.

Wer und was dahintersteckt, sei völlig unklar, sagte Polizeisprecherin Sonja Kochem. Selbst der Halter könne sich keinen Reim darauf machen. Entdeckt worden sei die Bescherung am Ostermontag von einem Zeugen, der sich gegen 18.30 Uhr bei der Polizei meldete. Er sei gegen 17 Uhr das erste Mal an dem VW vorbeigekommen, da sei ihm noch nichts aufgefallen. Bei seiner Rückkehr sah er dann das Malheur.

Die Polizei Essen ermittelt wegen Sachbeschädigung

Alle Spalten der Karosserie zwischen Türen und Motorhaube sind mit dem Dichtmittel ausgeschäumt worden, teilweise zogen sich die PU-Spuren übers Dach und über die Windschutzscheibe, an anderer Stelle ist der schnell aushärtende Schaum auf den Boden getropft.

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. Wer in der genannten Zeit Verdächtiges auf dem öffentlichen Parkplatz an der Ruhrau beobachtet hat, sollte sich bei der Behörde melden unter der Rufnummer 0201/829-0. (j.m.)

