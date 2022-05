Essen vor der Landtagswahl: Plakativer Aufbruch zur Zukunft

Mit Zukunftsversprechen werben in diesem Landtagswahlkampf viele Parteien – wie hier an der Wilhelm-Nieswandt-Allee in Altenessen. Aber wenn nun alle das Gleiche wollen, stellt sich für den Kommunikations-Professor Hannes Krämer die Frage: Welche Zukunft ist es denn, die verfolgt wird?

Essen. 44 Kandidatinnen und Kandidaten aus Essen werben zur bevorstehenden Landtagswahl um Stimmen – darunter der vielleicht nächste Ministerpräsident.

Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Das ist Hannes Krämer an einem lauen Frühlingsabend auf der Rü aufgefallen, als der Professor von der Universität Duisburg-Essen an den Wahlplakaten der Parteien vorbeiflanierte. Auch auf denen ist nach seiner Überzeugung inzwischen abzulesen: „Die Zeiten der Gewissheiten sind vorbei.“ Wo es aber demnächst langgeht in der Landespolitik, wie die dort gern verheißene Zukunft aussehen soll, damit rückten die Parteien auf ihren Plakaten „nicht so ganz klar heraus“, findet Krämer. Immerhin, wer dabei aus Essen mitmischt, erfahren wir alle am Sonntagabend.

Knapp 406.000 Wahlberechtigte zwischen Karnap und Kettwig

Insgesamt 29 Parteien buhlen um die Gunst der 405.540 Wahlberechtigten zwischen Karnap und Kettwig, ein Dutzend Parteien oder Wählervereinigungen haben zudem Direktkandidaten in einem der vier Essener Wahlkreise aufgestellt. Erstmals seit langem wird dabei im Nordwesten übrigens nichts mehr mit der Mülheimer Wählerschar vermischt, die Wahlkreise liegen wegen eines nötig gewordenen Neuzuschnitts wieder ausschließlich auf hiesigem Stadtgebiet.

Da keiner der vier Wahlkreise gänzlich unangetastet blieb, sind Vergleiche mit den Ergebnissen von 2017 ohne eine Neuberechnung strenggenommen nicht möglich. Wichtig ist aber den meisten ohnehin, wer am Ende aus Essen in den Düsseldorfer Landtag einzieht.

Die Frage, wer in den Landtag einzieht, ist größtenteils beantwortet

Manchen mag enttäuschen, dass diese Frage größtenteils schon beantwortet ist. Denn bei den Direktmandaten schlägt nach wie vor die Stunde der großen Parteien – wobei die altbekannte politische Farbenlehre durch die neue Grenzziehung noch einmal zementiert wurde.

Der Süden darf danach als CDU-Land gelten, die drei Wahlkreise im Norden der Stadt als Hochburg der Sozialdemokraten, wenn auch vom Nordwesten über den Osten zum Westen mit schrittweise schwindendem Vorsprung. So jedenfalls sieht es das Internet-Portal Wahlkreisprognose.de, was schon mal vier Abgeordnete erkennen lässt: Fabian Schrumpf (CDU), Thomas Kutschaty, Frank Müller und Julia Kahle-Hausmann (alle SPD). Überraschungen, etwa im Westen, nicht gänzlich ausgeschlossen.

Zwei Grüne in den Startlöchern, einer für die FDP, niemand bei der AfD

Weitere Bewerberinnen und Bewerber ziehen über eine gute Listenplatzierung in den Landtag ein, worauf vor allem die kleineren Parteien setzen müssen. Bei einem absehbar guten Ergebnis für die Grünen winkt neben Mehrdad Mostofizadeh auch Gönül Eğlence ein Mandat im Parlament. Die Linken wären ebenfalls mit Jules El-Khatib und Cornelia Swillus-Knöchel als Abgeordneten vertreten, müssten dafür aber landesweit den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen: Danach sah es bei jüngsten Umfragen nicht aus.

Bei der FDP muss sich Ralf Witzel wohl keine Sorgen um den Einzug ins Landesparlament machen, während für die AfD wiederum unabhängig vom NRW-Ergebnis kein Mandat winkt: Essener schafften es nicht auf vordere Listenplätze.

Die spannendste Frage des Abends: Kommt der nächste „MP“ aus Essen?

Die spannendste Frage des Wahlabends ist aus Essener Sicht ohnehin eine andere: Kommt der nächste Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens aus Essen?

Hier lehnt sich noch keines der Umfrage-Institute sonderlich weit aus dem Fenster, denn das seit Wochen zu beobachtende Kopf-an-Kopf-Rennen, das sich die SPD und Thomas Kutschaty mit der CDU und Hendrik Wüst liefert, entscheidet über diese Frage ohnehin nicht allein. Es braucht im Zweifel Koalitionspartner, und da dürften die Grünen eine wichtige Rolle spielen.

Wer immer aber morgen regiert – die Frage „Welches Morgen wollen wir?“ müsste dann parteienpolitisch beantwortet werden, sagt Professor Krämer, die „plakative Absichtserklärung“ als gemeinsames Thema, sprich: Irgendwas mit Zukunft, wird da kaum reichen.

