Junge Männer betreten am 14. April 2023 gegen 16.40 Uhr einen Handyshop auf der Kettwiger Straße. Einer von ihnen (rechts) reißt die Smartphones aus der Halterung, dann verschwinden die mutmaßlichen Täter.

Kriminalität Essen: Vier junge Männer stehlen Smartphones in Handyshop

Essen. In einem Handyshop auf der Kettwiger Straße in Essen haben vier unbekannte junge Männer zwei Smartphones gestohlen. Dabei wurden sie gefilmt.

In einem Geschäft auf der Kettwiger Straße in Essen haben vier junge Männer zwei Smartphones gestohlen. Die Tat ereignete sich bereits am 14. April dieses Jahres. Nun fahndet die Polizei mit Hilfe von Fotos aus der Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen und erbittet Zeugenhinweise.

Die Essener Polizei fragt: Wer kennt diese Männer? Foto: Polizei Essen

Wie die Polizei mitteilt, haben an jenem Tag zunächst zwei Tatverdächtige gegen 16.40 Uhr den Handyshop betreten. Sie hätten Interesse an einer Beratung bekundet, das Geschäft jedoch bald wieder verlassen. Ein paar Minuten später hätten die beiden mit zwei weiteren jungen Männern das Geschäft erneut betreten.

Plötzlich habe einer der Unbekannten an den befestigten Smartphones gerissen und sie mitgenommen.

Zusammen mit den beiden mutmaßlichen Komplizen seien sie dann in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Unbekannten wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach den Tatverdächtigen.

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.

