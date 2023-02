Essen: Vier Jugendliche attackieren Mädchen (12) in S-Bahn

Essen. Vier Jugendliche sollen eine Zwölfjährige in der S-Bahn angegriffen haben. Bundespolizei stellt zwei Tatverdächtige und wertet Videos aus.

Unbekannte sollen am Freitagabend, 10. Februar, eine Zwölfjährige in einer S-Bahn angegriffen haben. Am Halt Kray-Nord haben Bundespolizisten daraufhin zwei Tatverdächtige gestellt.

Gegen 20.15 Uhr informierte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung in der S 2 (Dortmund - Essen). Eine vierköpfige Gruppe soll beim Halt in Essen-Kray Nord eine Zwölfjährige attackiert haben. An dem Halt sollen die vier Jugendliche in die S-Bahn eingestiegen seien. Einer der Unbekannten soll in der Tür stehen geblieben seien, während die anderen drei der Essenerin an den Haaren gezogen, mit Fäusten auf sie eingeschlagen und sie getreten haben sollen.

Polizei stieß bei ihrer Fahndung auf zwei Jugendliche

Die Bahnmitarbeiter seien eingeschritten, woraufhin die Tatverdächtigen die S-Bahn verlassen hätten und geflüchtet seien. Da die Bundespolizei zeitgleich am Haltepunkt Kray-Nord eine Nahbereichsfahndung durchführte, stieß sie auf zwei Jugendliche (14, 15) aus Essen.

Das Mädchen fuhr mit ihrer Begleiterin (12) bis zum Hauptbahnhof Essen, wo Bundespolizisten sie empfingen. Eine ärztliche Versorgung der Geschädigten war laut Bundespolizei nicht notwendig.

Die Beamten sicherten die Videoaufnahmen und werten diese nun aus. Die Erziehungsberechtigte der Zwölfjährigen wurde kontaktiert und holte ihre Tochter anschließend in ihre Obhut. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung gegen die Jugendlichen ein.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen