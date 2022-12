Essen: Vermarktung für Neubauprojekt soll 2023 starten

Essen-Kupferdreh. Die Allbau-Gruppe feiert Richtfest auf der Dilldorfer Höhe – und lädt zu Besichtigungen eines weiteren Neubauprojektes in Essen-Kupferdreh ein.

Die Allbau-Gruppe realisiert in Kupferdreh zurzeit zwei Neubauprojekte. Auf einer Anhöhe über Kupferdreh sind aktuell zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 17 Eigentumswohnungen im Bau. Auf der Dilldorfer Höhe werden nicht nur 16 öffentlich geförderte Zwei- bis Vier-Zimmer-Mietwohnungen entstehen, sondern auch eine vierzügige Kita und ein Bistro-Kiosk. Die Investitionskosten werden sich auf rund 8,1 Millionen Euro belaufen.

Das Vorhaben auf der Dilldorfer Höhe schreitet trotz schwieriger Rahmenbedingungen zügig voran. Eine archäologische Untersuchung ergab nicht die vermuteten steinzeitlichen Gräber. Im Sommer gab es jedoch Verzögerungen, als es für Beton-Arbeiten zu heiß war. Beim Richtfest konnten sich Gäste wie Oberbürgermeister Thomas Kufen nun von dem Bauprojekt überzeugen, dessen Besonderheiten Allbau-Geschäftsführer Dirk Miklikowski hervorhob: „Hier entsteht modernes Wohnen auch für Zielgruppen, die nur ein geringeres Einkommen zur Verfügung haben. Durch den Mix von Jung und Alt möchten wir Menschen zusammenbringen. Ganz bewusst entstehen hier auch 97 Quadratmeter große Familienwohnungen.“

Der Kiosk solle der Nahversorgung und als sozialer Treffpunkt dienen. Die Kita werde dabei mithelfen, Betreuungslücken zu schließen. Die Allbau-Gruppe hatte die Fläche der 1994 aufgegebenen Ruhrlandkaserne erworben. Rund 330 Mietwohnungen, 50 Eigentumswohnungen und etwa 130 Einfamilienhäuser sind hier seitdem schon entstanden.

Was Bezirksbürgermeister Wilhelm Kohlmann nachrechnen ließ: „Im Bereich der Ruhrhalbinsel sind 40 Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre alt, in Kupferdreh aber deutlich weniger. Hier haben Neubaugebiete wie die Dilldorfer Höhe wesentlich dazu beigetragen, den Altersdurchschnitt zu senken. Das freut uns sehr.“

Die Allbau-Gruppe hat die Fläche der 1994 aufgegebenen Ruhrlandkaserne erworben und bebaut. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Im Erdgeschoss des Neubaus befinden sich nun der Kiosk mit Außengastronomie und eine Kita, darüber liegen die Mietwohnungen. Durch die Installation einer „Kiss and Ride“-Zone soll eine ruhige und gefahrlose Erschließung für die Kinder sichergestellt werden. Die viergruppige Einrichtung erhält einen naturnahen Erfahrungsgarten, ihr eingeschossiger Anbau eine Dachbegrünung. Das Wohngebäude mit frei vorgehängten Balkonen wird oberhalb des zweiten Obergeschosses mit einem Staffelgeschoss abgeschlossen, das ebenfalls eine Dachbegrünung bekommt.

Die Vermarktung der Wohnungen soll im März 2023 beginnen. Die Kita mit ihren rund 70 Plätzen wird im August 2023 an den Start gehen können, so lautet der Plan. Als Betreiber konnte die deutschlandweit agierende Kinder-Hut gGmbH gewonnen werden, die in Essen bereits vier Standorte hat.

Für Dirk Miklikowski ist es wichtig, dass Allbau der Krise trotzt: „Wir lassen uns auch von um 19 Prozent gestiegenen Baukosten nicht beeindrucken. Wir möchten bezahlbaren Wohnraum mit Qualität anbieten“, heißt es einerseits. Dennoch trifft die Krise auch das Wohnungsbauunternehmen, hatte Miklikowski doch erst jüngst erklärt, dass auch sie gezwungen seien kürzer zu treten. Damit kündigte er keinen großen Baustopp an, aber doch doch geplante Neubauvorhaben, die zeitlich verschoben werden.

Bei aktuellen Vorhaben wie in Dilldorf würden öffentliche Mittel sehr helfen. Die gewährten Tilgungsnachlässe seien im Prinzip Zuschüsse. „Es rechnet sich deutlich besser als frei finanziertes Bauen. Da müssten wir mittlerweile das Vierfache an Kapitalzinsen aufbringen“, sagt er. Durch diese Zinsentwicklung wären sie andernfalls gezwungen, Mieten für mindestens 17 Euro pro Quadratmeter aufzurufen. Und zwar egal, an welchem Standort in Essen.

Ökologische Dämmung mit Mineralwolle und die regenerative Heiztechnik

Ebenfalls in Kupferdreh entsteht derzeit ein weiteres Wohnprojekt. Das Bauvorhaben „Marien-Berg“ auf einer Anhöhe oberhalb des Stadtteils nimmt Formen an. An der Marienbergstraße werden zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 17 Eigentumswohnungen realisiert, mit Wohnflächen von 83 bis 136 Quadratmeter. Sie haben Terrasse mit Garten, einen Balkon oder Dachterrasse.

Der Rohbau ist fertiggestellt, die Fensteranlagen eingebaut, nun wird mit den Installationen begonnen. Die Wohnungen haben einen barrierearmen Grundriss, sind mit bodentiefen Duschen ausgestattet und mit dem Aufzug erreichbar. Die ökologische Dämmung mit Mineralwolle und die Heiztechnik mittels Luft-Wärme-Pumpe seien eine Investition in die Zukunft. Allbau-Mitarbeiter Thorsten Seier rechnet frühestens zum dritten Quartal 2023 mit dem Erstbezug. An den Sonntagen 4. und 18. Dezember sind von 12.30 bis 14 Uhr Besichtigungen möglich. Nähere Informationen sind unter www.marienberg-essen.de zu finden.

