Essen. Die Verbraucherzentrale in Essen bietet Beratungen zu neuen Zähnen an. Krone, Brücke oder Implantat? Und welche Kosten übernehmen Krankenkassen?

Wer beim Zahnarzt einen neuen Zahn bekommen soll, ist oft verwirrt. Denn: Krankenkassen zahlen nur einen Teil der Behandlungskosten. „Eine Besonderheit“, sagt Benjamin Zundel, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale in Essen. „Bei anderen Behandlungen übernimmt die Krankenkasse ja die gesamte Rechnung.“ So seien Patienten gezwungen, sich selbst mit den Kosten auseinanderzusetzen. „Preise vergleichen, verschiedene Modelle betrachten, das kennt man ja sonst nur, wenn man eine Couch kauft“, sagt Zundel.

Zwei Dinge bereiteten Menschen dabei immer wieder Ärger . Zum einen: Die Kosten der Behandlung sind höher, als der Zahnarzt angekündigt hat – und trotzdem verlangt er, dass der Patient die gesamte Rechnung bezahlt. Zum anderen: Nach der Behandlung schmerzt der Zahn, der Arzt will aber die Kosten der Korrektur nicht übernehmen.

Zahnersatz: Verbraucherzentrale in Essen informiert über Krone, Brücke und Implantat

Für viele Menschen sei das Thema Zahnersatz so undurchsichtig wie Handyverträge und Autowerkstätten. „Sie fühlen sich grundsätzlich schlecht beraten bei dem Thema“, sagt Manuela Duda, Leiterin der Verbraucherzentrale in Essen. Viele fragten sich, was jeweils die Vorteile von Krone, Brücke und Implantat seien. „Die Kosten für die Behandlungen können schon mal bei mehreren tausend Euro liegen“, sagt sie. „Wir geben gratis Tipps, wie man da sparen kann.“

Was Patienten immer wieder überrascht: Der Heil- und Kostenplan ist die Voraussetzung für jeden Zahnersatz. Wenn der einem Patienten falsch berechnet vorkommt, darf er sich bei einem anderen Arzt kostenfrei einen weiteren Plan erstellen. „Bei unseren Beratungen schauen wir uns Heil- und Kostenpläne genau an und sagen den Menschen, ob die Berechnungen der Ärzte stimmen“, sagt Duda.

Zwei Beratungsaktionen über Zahnersatz im November: telefonisch und vor Ort

Die Verbraucherzentrale in Essen bietet im November zwei kostenfreie Beratungsaktionen an. Am 19. November haben Interessierte die Gelegenheit, sich telefonisch von 10 bis 12 Uhr beraten zu lassen; unter: 0201 64 957415 (Tanja Wolf) und 0201 64957416 (Dr. Harald Holzer).

Am 26. November findet von 10 bis 16.45 Uhr in der Verbraucherzentrale in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs ein persönlicher Beratungstag statt. Menschen können sich einen 30-minütigen Termin buchen, entweder per Telefon: 0201 64957401 oder über ein Kontaktformular auf Website der Verbraucherzentrale.

Menschen mit geringen Einkommen zahlt die Krankenkasse die komplette Behandlung

Im Beratungsgespräch können Interessierte sich neben den Heil- und Kostenplänen auch über Rechnungsprüfungen und verschiedene Versorgungsformen informieren. Es handelt sich dabei um eine Rechtsberatung, medizinische Fragen werden nicht erörtert.

Duda rät Patienten zudem, Zahnprobleme auf speziellen Internetseiten zu beschreiben. Wie auf einer Auktion geben Zahnärzte Angebote für Behandlungen ab – und Patienten können sich frei entscheiden, wo sie sich behandeln lassen.

Bei Menschen, die im Monat weniger als 1274 Euro brutto verdienen, greift die sogenannte Härtefallregelung. „Da werden dann die gesamten Kosten der Regelversorgung übernommen“, sagt Duda. „Dafür muss man aber einen Antrag bei der Krankenkasse stellen“, ergänzt Benjamin Zundel. Auch Fragen zu diesem Antrag beantwortet die Verbraucherzentrale bei ihren Beratungsangeboten.

