Kuriose Wende: Verschwundene Tafel ist im Ruhrmuseum Essen

Seit Sommer vermissen Haarzopfer eine Gedenktafel, die an den Kampf gegen die A31 erinnert. Jetzt ist der Verbleib der Platte geklärt.

Essen-Haarzopf. Seit August vermissen Haarzopfer Bürger eine Gedenktafel, die an die Aktivitäten der "Aktionsgemeinschaft A31" erinnert. Die Tafel war auf einem Stein an der Straße Riemelsbeck an der Stadtgrenze Mülheim montiert. Spaziergänger hatten sich an Horst Holtwiesche vom Bürgerverein Haarzopf-Fulerum gewandt. Jetzt klärt sich der Fall.

In einem Artikel dieser Redaktion vor einigen Tagen ging es um Essener Umweltaktivisten, die in den 1970er Jahren unter anderem erfolgreich dagegen kämpften, dass die A31 durch Haarzopf gebaut wurde. In dem Artikel klärt sich dann auch, wo die Gedenktafel verblieben ist: Sie befinde sich vorübergehend im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein.

Die Tafel ist Teil einer Ausstellung im Ruhrmuseum

Der Grund: Der Kampf gegen die Autobahn gehört zur Ruhrgebietsgeschichte, die im Ruhrmuseum aufgearbeitet wird. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Regionalverbands Ruhr war die Ausstellung „100 Jahre Ruhrgebiet - die andere Metropole“ konzipiert worden. Wegen der Corona-Pandemie ist das Museum auf Zollverein derzeit allerdings geschlossen, die Ausstellung nicht zu besichtigen.

Der Verbleib der Tafel ist damit geklärt, doch Horst Holtwiesche, Vorsitzender des Bürgervereins Haarzopf-Fulerum, ärgert sich über die fehlende Kommunikation: "Da hätte man ja mal Bescheid sagen können." Die Tafel dokumentiert den erfolgreichen Protest der Umweltschützer, die vor rund 40 Jahren gemeinsam den Bau der Autobahn – zumindest teilweise – verhinderten. Schließlich wurde die A31 nur von Emden bis Bottrop gebaut, die Essener Grünflächen blieben erhalten.

Der Bürgervereinsvorsitzende ging von einem Diebstahl aus

Laut Horst Holtwiesche kümmere sich der Bürgerverein mit um die Gedenkstätte auf Mülheimer Stadtgebiet, die an der Straße Riemelsbeck aus dem Stein mit der Gedenkplatte, einem Baum und einer Bank bestehe. "Im August 2020 bekam ich die Meldung, dass die Gedenktafel abgetrennt worden sei. Daraufhin bin ich zur Polizei gegangen, weil ich gedacht habe, die Tafel sei entwendet worden", so Holtwiesche. Im November sei er benachrichtigt worden, dass das Verfahren eingestellt sei.

"Es ist traurig, dass man nach so langer Zeit zufällig erfährt, wo die Tafel ist. Schließlich kümmern wir uns als Bürgerverein ja um solche Orte. Wir waren schon dabei, die Gießerei ausfindig zu machen, in der die Gedenktafel gegossen wurde. Haarzopfer und Fulerumer waren auch dabei, als die Tafel aufgestellt wurde und hatten auch dafür gespendet", erklärt Holtwiesche, der sich schon über eine Nachricht am Baum gefreut hätte.

Die Gedenkplatte soll später wieder am Standort montiert werden

Auch der Haarzopfer Dietmar Matzke, der damals in der Essener Initiative gegen die A31 engagiert war, die Aufstellung der Tafel und die Pflanzung des Baums mit organisierte, hatte nach eigenen Angaben erst vermutet, dass die Platte gestohlen worden sei. Recherchen bei der Mülheimer Initiative hätten dann aber ergeben, dass die Gedenktafel mit Zustimmung der Besitzerin des Geländes für die Ausstellung auf Zollverein abmontiert worden sei.

Das Gelände gehöre zu einem Bauernhof, den die Tochter des damaligen Besitzers übernommen habe, so Dietmar Matzke. "Die Tafel wird nach der Ausstellung wieder dort angebracht", hat der Haarzopfer erfahren. Mitglieder der Initiative hätten die Tafel 1983 als Mahnmal gegen die Zerstörung von Grünflächen angebracht, erklärt Dietmar Matzke.

Die Idee, den Bürgerverein in der Nachbarstadt zu benachrichtigen, sei wohl niemandem gekommen, erklärt Philipp Bänfer vom Ruhrmuseum mit Verweis auf den Standort der Gedenktafel in Mülheim auf einem Privatgrundstück. Dass die Tafel gesucht worden sei, sei kurios.