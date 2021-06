Essen: Kind stürzt aus dem 2. Stock, Vater springt hinterher

An der Stauderstraße ist ein Vater mit seinem Sohn aus dem Fenster gefallen. Die Notärzte kamen sofort.

Essen. Dramatisches Unglück in Altenessen: An der Stauderstraße fiel erst ein Junge (3) aus dem Fenster, dann sein Vater. Beide wurden schwer verletzt.

Die Polizei meldet einen dramatischen Unglücksfall aus dem Stadtteil Altenessen-Süd. Aus dem Fenster einer Wohnung in der Stauderstraße fiel am Samstag gegen 22 Uhr ein Junge (3) – er hatte offenbar am Fenster gespielt. Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock. Offenbar, rekonstruiert die Polizei, war es dem Kind möglich gewesen, aus eigener Kraft auf die Fensterbank eines geöffneten Fensters zu gelangen.

Die Ermittlungen ergaben bisher, dass der Sohn auf ein Vordach stürzte, was ihm offenbar noch schwerere Verletzungen ersparte. Der Vater sprang dem Kind hinterher, um einen weiteren Sturz vom Vordach auf die Straße zu verhindern. Bei diesem Sprung verletzte sich auch der Vater.

Beide kamen nach dem Unglück ins Krankenhaus; nach Angaben des Polizeisprechers Marco Ueberbach bestehe aber keine Lebensgefahr.

