Essen. Laut Aushang will das Vapiano an der Rüttenscheider Straße bald wieder für die Kunden da sein. Doch die Zukunft scheint ungewiss zu sein.

„Bald wieder für Euch da“: So steht es an der Eingangstür des Restaurants Vapiano an der Rüttenscheider Straße zu lesen. Aufgrund der aktuellen Situation, gemeint ist die Corona-Krise, sei derzeit geschlossen. Ob und wann der Gastronomiebetrieb an der Rü als auch der in der Innenstadt wieder öffnet, scheint allerdings ungewiss.

Denn die Restaurant-Kette Vapiano SE ist nach eigenen Angaben zahlungsunfähig. Als Ursache nennt das Unternehmen den „drastischen Umsatz- und Einnahmenrückgang“ durch die Corona-Krise. Bundesweit habe man aufgrund der gesetzlichen Einschränkungen alle 55 Restaurants schließen müssen. Dazu gehören laut einem Sprecher auch die beiden Standorte in der Essener Innenstadt und an der Rüttenscheider Straße. Der Vorstand prüft laut einer Presseerklärung derzeit, ob er für das Unternehmen die Einleitung des Insolvenzverfahrens abwenden kann.

Unternehmen bittet Politik eindringlich um schnelle finanzielle Hilfe

Das Restaurant an der Rüttenscheider Straße ist geschlossen. Foto: Theo Körner

Vapiano richtet zugleich einen Appell an die Politik, dem Gastronomiebetrieb schnell und unbürokratisch zu helfen. Ohne sofortige staatliche Unterstützung sei Vapiano nicht überlebensfähig, so Firmenchefin Vanessa Hall. Davon seien in Deutschland rund 3800 Mitarbeiter betroffen.

Vapiano-Linzenznehmer sind nach eigener Aussage nicht betroffen

Unter dem Namen Vapiano firmieren in Deutschland aber auch 29 Restaurants, die von Franchisenehmern in 25 Städten betrieben werden. Die wiederum haben in einer gemeinsamen Pressemitteilung betont, dass sie von der Zahlungsunfähigkeit nicht betroffen seien. „Die Vapiano-Lizenznehmer sind finanziell solide aufgestellt, aktuell alle zahlungsfähig und fürchten nun um ihren guten Ruf", so Ritter, der zum Vorstand der Vereinigung gehört. Der Betreiber des Dortmunder Standorts soll bereits angekündigt haben, dass er nach der Corona-Krise wieder eröffnen wolle.